Націоналісти визначилися, кого висунути у президенти. Але не всі

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Кілька націоналістичних організацій заявили про підтримку свободівця Руслана Кошулинського на президентських виборах.

За інформацією Всеукраїнського об'єднання "Свобода", заяву про підтримку підписали "Правий сектор", Організація Українських Націоналістів, Конгрес Українських Націоналістів та "С14". Проте у документі немає підпису керівника партії "Національний корпус" Андрія Білецького.

"2019 рік буде визначальним для України: або наша країна утвердиться як Українська самостійна соборна держава, або впаде в провалля реваншу промосковських сил. Надзвичайно важливими в цьому є президентські та парламентські вибори. На них треба дати вирішальний бій реваншистам, і лише націоналісти є тими, хто здатен зупинити агентуру Кремля", - йдеться у спільній заяві.

"Закликаємо інші національно-патріотичні сили, загалом усіх українців підтримати кандидатуру Руслана Кошулинського", - повідомляється у документі.

Копирайт изображения ВО "Свобода"

Руслан Кошулинський - член партії "Свобода". У 2012 працював на посаді віце-спікера Верховної Ради попереднього скликання.

Після парламентських виборів у 2014 році не пройшов до Ради, оскільки "Свобода" не подолала прохідний бар'єр.

З листопада 2015 пан Кошулинський є депутатом Львівської облради.

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