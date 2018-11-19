Не лякайтеся! У Києві увімкнуть сирени для навчань

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Найближчі три дні у Києві рятувальники проводитимуть масштабні навчання із сиренами і великою кількістю спецтехніки.

За інформацією КМДА, тренування пройдуть з 20 по 22 листопада в різних районах столиці.

Такого рівня навчань у Києві не було вже понад десять років.

Влада закликала мешканців не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки. А її буде залучено понад 50 одиниць.

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20 листопада рятувальники "долатимуть" наслідки несприятливих погодних умов на територіях "Київського вітамінного заводу" та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі.

У пункті пропуску в напрямку Вишгорода та Овруча опівдні будуть відпрацьовувати обмеження на в'їзд у місто вантажного транспорту у разі сильного снігопаду.

"Ліквідовувати" наслідки техногенної катастрофи планують на заводі "Оболонь". За легендою, там буде розповсюдження аміаку.

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21 листопада навчання пройдуть на території Державного університету інфраструктури та технологій (Подільський район.), на територіях підприємств "Київшляхміст" (Печерський) та "Генератор" (Оболонський), а також на території Міської дитячої клінічної лікарні №2 (Дніпровський). У цих місцях, за легендою, буде сильне підтоплення.

Наступного дня, у четвер, рятувальники "будуть боротися" з аварією та відключеннями тепла й електрики у Дніпровському та Деснянському районах.

Також цього дня відбудеться відпрацювання заходів під час воєнного стану на ряді підприємств у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському та Голосіївському районах.

Під час цих навчань загальноміську сирену не вмикатимуть, щоб не викликати занепокоєння киян, але будуть локальні оповіщення.

"Проводимо навчання і просимо мешканців із розумінням до цього поставитись. Якщо завтра або післязавтра ви почуєте систему оповіщення чи сигнал на об'єкті - не панікуйте, це - тренування. Жодних дій киянам виконувати не потрібно", - звернувся до людей начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

Якщо ж у місті звучатиме справжня, не навчальна сирена, то необхідно включити телевізор чи радіоприймач, де транслюватиметься повідомлення населенню .

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