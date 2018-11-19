Боса Nissan Карлоса Гона заарештували: в чому його звинувачують?
Керівника японського автомобільного гіганта Nissan Карлоса Гона заарештували через претензії щодо фінансових зловживань.
У Nissan раніше заявили, що пана Гона звільнять з посади після зустрічі ради директорів у четвер.
Фірма заявляє, що протягом кількох місяців вона проводила внутрішнє розслідування, в результаті якого виявила, що керівник не звітував належно щодо своїх доходів.
Також виявлено "чимало інших суттєвих проступків", включаючи "використання активів компанії в особистих цілях".
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Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, які не були офіційно підтверджені, він приховав понад 44 млн доларів (5 млрд єн) протягом п'яти років, починаючи з 2011-го.
З 2010 року японські фірми повинні розкривати зарплатню керівників, які заробляють понад 100 млн єн.
"Nissan надзвичайно шкодує через те, що викликав велике занепокоєння наших акціонерів та зацікавлених сторін", - зазначають в компанії.
Фірма запевнила, що вона надає всю інформацію японській прокуратурі і продовжуватиме це робити.
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