Українська модель Лариса Михальцова увійшла до списку 100 жінок BBC-2018

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 66-річна українська модель з Калинівки тепер підкорює світ

66-річна українська модель Лариса Михальцова увійшла до списку BBC 100 надихаючих та впливових жінок світу у 2018 році.

Вона живе у селі Калинівка на Миколаївщині. Понад 40 років працювала вчителькою музики, викладала гру на баяні.

Моделлю Михальцова стала у 63 роки.

Список 100 жінок BBC оприлюднюють щороку. Йдеться про найбільш надихаючих та впливових жінок світу.

У переліку є лідерки, першовідкривачки та героїні з повсякденного життя від 15 до 94 років з 60 країн світу.

Зокрема, у списку є 37-річна дизайнерка та мотоциклістка Марал Язарлу-Патрік з Ірану, яка подорожує світом на своєму мотоциклі, кидаючи виклик правилам своєї країни, які забороняють жінкам їздити на мотоциклі на публіці.

Також у переліку є 59-річна професорка фізики з Канади Донна Стрікленд, яка серед інших науковців отримала Нобелівську премію з фізики у 2018 році.

Засвітилася в списку 22-річна французька студентка Марі Лягєрр, яка стала відомою на весь світ після того, як стала жертвою вуличного харасменту. Чоловік спершу до неї чіплявся просто посеред вулиці, а коли вона обурилася, дав їй ляпаса.

Після цього випадку чоловіка притягли до відповідальності, а сама Марі створила платформу для жінок, щоб вони змогли поділитися своїми історіями вуличних домагань.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!