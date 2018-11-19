У Китаї письменницю засудили до 10 років за гомоеротичний роман

Копирайт изображения iStock Image caption Книга містила "чоловічу гомосексуальну поведінку"

Китайську письменницю засудили до десяти років ув'язнення за книгу, що містила опис сексу між геями.

Суд у провінції Аньхой виніс вирок письменниці, яку називають Лю, за те, що вона писала і продавала "непристойні матеріали".

Її роман під назвою "Заняття" містив "гомосексуальну поведінку між чоловіками, включаючи збоченські сексуальні акти, зокрема образливу та порочну практику", зазначили в поліції.

Тривалий строк ув'язнення для авторки викликав хвилю обурення у соцмережах Китаю.

Пані Лю, більш відома під своїм онлайн-псевдонімом Тянь Ї, подала апеляцію, повідомляє видання Beijing News.

Порнографія в Китаї вважається незаконною.

"Забагато"

31 жовтня пані Лю засудили до позбавлення волі за те, що вона створювала і продавала "непристойні матеріали" для отримання прибутку, заявляють місцеві ЗМІ.

Проте повідомлення про судовий розгляд з'явилися в китайських медіа лише цього тижня.

Поліцейські звернули увагу на її роман після того, як він почав набирати популярності онлайн.

За повідомленнями, пані Лю продала понад 7 тисяч примірників "Заняття" та інших еротичних творів і заробила на цьому 150 тисяч юанів (понад 21,5 тисяч доларів), повідомляє китайське державне видання Global Times.

Але чимало користувачів соцмереж вважають, що строк ув'язнення, до якого засудили письменницю, занадто довгий.

"10 років за роман? Це забагато", - зазначив один з користувачів соцмережі Weibo.

Інший користувач згадав випадок 2013 року, коли колишнього чиновника посадили на вісім років за зґвалтування 4-річної дівчинки.

"Ті, кого визнають винними у зґвалтуванні, отримують менш ніж 10 років ув'язнення. А цій письменниці дали 10 років", - додав ще один користувач Weibo.

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