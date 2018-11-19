Перший вирок за держзраду в Криму: кого засудили і за що?
Екс-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі, як і наполягали прокурори.
Його визнали винним у державній зраді.
Колишній депутат брав участь у незаконному засіданні кримського парламенту та голосував за російську так звану "Конституцію Республіки Крим".
Він також брав участь у виборах до міської ради Феодосії, які відбулися у липні-вересні 2014 року згідно з російським законодавством, зазначили в прокуратурі Криму.
- Українські правоохоронці затримали екс-чиновника Севастопольської адміністрації
- Військова прокуратура продовжує справи про державну зраду в Криму
- Справа про держзраду Януковича: то хто здав Крим?
- Віктор Янукович не виступить у суді через "тяжку травму"
За словами прокурора Гюндуза Мамедова, своїми діями екс-депутат сприяв спробі анексії півострова.
Він зазначив: "Це перший вирок по майже ста обвинувальних актах, які ми скерували до суду щодо колишніх кримських депутатів, які обвинувачуються у державній зраді".
"На все приходить час розплати", - прокоментував рішення суду генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
Василь Ганиш залишиться під домашній арештом, поки рішення суду не набере чинності.
У своєму останньому слові в суді 16 листопада колишній депутат заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави Україна. Ганиш просив визнати його невинним і виправдати.
Колишнього депутата затримали співробітники СБУ разом з прикордонниками у квітні 2015 року, коли він виїхав на материкову частину України.
Екс-депутата взяли під варту, оскільки він перебував у розшуку. Генпрокуратура винесла йому підозру у скоєнні державної зради.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!