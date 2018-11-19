Перший вирок за держзраду в Криму: кого засудили і за що?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Василя Ганиша засудили до 12 років ув'язнення

Екс-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі, як і наполягали прокурори.

Його визнали винним у державній зраді.

Колишній депутат брав участь у незаконному засіданні кримського парламенту та голосував за російську так звану "Конституцію Республіки Крим".

Він також брав участь у виборах до міської ради Феодосії, які відбулися у липні-вересні 2014 року згідно з російським законодавством, зазначили в прокуратурі Криму.

За словами прокурора Гюндуза Мамедова, своїми діями екс-депутат сприяв спробі анексії півострова.

Він зазначив: "Це перший вирок по майже ста обвинувальних актах, які ми скерували до суду щодо колишніх кримських депутатів, які обвинувачуються у державній зраді".

"На все приходить час розплати", - прокоментував рішення суду генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Василь Ганиш залишиться під домашній арештом, поки рішення суду не набере чинності.

У своєму останньому слові в суді 16 листопада колишній депутат заявив, що ніколи не скоював злочину проти народу і держави Україна. Ганиш просив визнати його невинним і виправдати.

Колишнього депутата затримали співробітники СБУ разом з прикордонниками у квітні 2015 року, коли він виїхав на материкову частину України.

Екс-депутата взяли під варту, оскільки він перебував у розшуку. Генпрокуратура винесла йому підозру у скоєнні державної зради.

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