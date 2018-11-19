У Помпеях знайшли еротичну фреску Леди та лебедя

Копирайт изображения EPA Image caption Знайдену фреску планують виставити в музеї

Археологи знайшли на розкопках у Помпеях еротичну фреску, на якій зображено Леду та лебедя з давньогрецького міфу, який надихав митців впродовж багатьох століть.

Знайдений витвір ймовірно прикрашав спальню заможного будинку біля центру стародавнього міста.

Місто Помпеї поховав вулканічний попіл після виверження Везувія в I ст. н. е.

Міф розповідає про те, як Зевс перетворився на лебедя і зґвалтував Леду, царицю Спарти.

Згідно з класичною міфологією, це призвело до значних наслідків.

Після статевого акту Леди з лебедем, а потім з її чоловіком царем Тіндареєм, з'явилося два яйця: з них вийшли Єлена, Клітемнестра та близнюки Кастор і Полідевк.

Копирайт изображения EPA Image caption Археолог обережно очищує фреску від вулканічної породи

Копирайт изображения EPA Image caption Фреска розміщувалася біля входу до вілли на одній з головних вулиць Помпеїв

Зваблення Леди лебедем було популярним сюжетом для художників епохи Відродження в Італії у XVI столітті. Цей міф надихав Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Тінторетто та інших митців.

Оригінальні роботи Леонардо та Мікеланджело втрачено, але їхні копії зберігаються в музеях.

Міфу про Леду та лебедя також присвятив вірш відомий ірландський поет Вільям Батлер Єйтс.

Нещодавно поблизу фрески з Ледою знайшли еротичну фреску, на якій зображений римський бог родючості Пріап. На малюнку він зважує свій пеніс на вагах.

Проте ця робота збереглася в гіршому стані, ніж зображення Леди.

Рокова Леда

За легендою, донька Леди Єлена одружилася з царем Спарти Менелаєм. Коли її викрав син троянского царя Парис, почалася Троянська війна.

У Єлени було безліч шанувальників, її вважали найкрасивішою жінкою у Греції.

Легенда про Клітемнестру також надихала митців впродовж багатьох століть. Згідно з міфом, вона вбила царя Мікен Агамнемнона, брата Менелая.

Зевс став римським богом Юпітером, і в Помпеях нерідко знаходять мистецькі роботи з зображенням давньогрецьких міфів.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Ось так Леду та лебедя зображував італійський митець епохи Відродження Тінторетто

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Копія картини Леонардо да Вінчі, на якій зображено Леду та лебедя

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Ця копія роботи Мікеланджело виставлена в італійському музеї

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