У Помпеях знайшли еротичну фреску Леди та лебедя
Археологи знайшли на розкопках у Помпеях еротичну фреску, на якій зображено Леду та лебедя з давньогрецького міфу, який надихав митців впродовж багатьох століть.
Знайдений витвір ймовірно прикрашав спальню заможного будинку біля центру стародавнього міста.
Місто Помпеї поховав вулканічний попіл після виверження Везувія в I ст. н. е.
Міф розповідає про те, як Зевс перетворився на лебедя і зґвалтував Леду, царицю Спарти.
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Згідно з класичною міфологією, це призвело до значних наслідків.
Після статевого акту Леди з лебедем, а потім з її чоловіком царем Тіндареєм, з'явилося два яйця: з них вийшли Єлена, Клітемнестра та близнюки Кастор і Полідевк.
Зваблення Леди лебедем було популярним сюжетом для художників епохи Відродження в Італії у XVI столітті. Цей міф надихав Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Тінторетто та інших митців.
Оригінальні роботи Леонардо та Мікеланджело втрачено, але їхні копії зберігаються в музеях.
Міфу про Леду та лебедя також присвятив вірш відомий ірландський поет Вільям Батлер Єйтс.
Нещодавно поблизу фрески з Ледою знайшли еротичну фреску, на якій зображений римський бог родючості Пріап. На малюнку він зважує свій пеніс на вагах.
Проте ця робота збереглася в гіршому стані, ніж зображення Леди.
Рокова Леда
За легендою, донька Леди Єлена одружилася з царем Спарти Менелаєм. Коли її викрав син троянского царя Парис, почалася Троянська війна.
У Єлени було безліч шанувальників, її вважали найкрасивішою жінкою у Греції.
Легенда про Клітемнестру також надихала митців впродовж багатьох століть. Згідно з міфом, вона вбила царя Мікен Агамнемнона, брата Менелая.
Зевс став римським богом Юпітером, і в Помпеях нерідко знаходять мистецькі роботи з зображенням давньогрецьких міфів.
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