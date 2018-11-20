В італійському місті за два тижні спіймали 58 тисяч машин, які перевищили швидкість

Копирайт изображения Google Image caption У містечку Акветіко, зображеному тут на фото з 2010 року, встановили камеру біля переходу

Коли влада маленького італійського містечка Акветіко встановила пробну камеру, що фіксувала швидкість автівок, таких результатів тут не очікували: 58 568 випадків перевищення швидкості лише за два тижні.

Мер міста Алессандро Алессандрі вирішив встановити камеру після численних скарг мешканців на швидкість автомобілів.

Але навіть він не міг повірити в результати, які йому поклали на стіл за два тижні.

Згідно з записами, в середньому повз камеру раз на кілька хвилин проїжджала машина зі швидкістю більше дозволених 50 км/год.

Найгірший порушник промчався зі швидкістю 135 км/год.

"Це справді безумство, зважаючи на те, що у нас селом постійно пересуваються мешканці та переходять дорогу", - розповів мер італійській агенції Ansa.

За повідомленнями однієї з італійських газет, ці цифри свідчать, що швидкість перевищували половина машин, які проїжджали цим маршрутом.

Камера, встановлена біля головного пішохідного переходу селища, засвідчила, що десятки машин проїжджали тут зі швидкістю понад 100 км/год.

Це вдвічі перевищує дозволену швидкість у містечку, де переважно мешкають люди похилого віку.

Майже всі автомобілі з найшвидшої двадцятки порушників промчалися селищем серед білого дня, мандруючи трасою, що проходить через нього.

Міський голова розповів виданню Corriere Della Sera, що його маленьке містечко, розташоване на півночі Італії біля кордону з Францією, потерпає від дорожніх проблем.

З-поміж трьох доріг, які сполучають сусідній регіон П'ємонт з північним узбережжям Італії, саме шлях через Акватіко лишається найзручнішим для тих, хто бажає уникнути обмежень швидкості руху, розповів мер, адже тут немає ані радарів, ані "лежачих поліцейських".

Зважаючи на масштаб порушень, мер каже, що в нього не лишилося вибору, і камера з пілотного проекту перетвориться на постійний.

"Сподіваємося, ці прилади для контролю швидкості зможуть стримати водіїв і допоможуть мешканцям Акветіко, тому що не хочеться заробляти гроші на штрафах, але потрібно захищати безпеку людей", - сказав мер агенції Ansa.

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