У лікарні Чикаго влаштували стрілянину: поліцейського врятувало диво
Чотири людини загинули під час стрільби в Чиказькій лікарні, включаючи двох співробітниць, поліцейського та самого стрільця.
Загиблі жінки - лікар та помічник фармацевта, підтверджує мер міста Рам Емануель.
Представник поліції заявив, що нападник загинув під час перестрілки, але поки незрозуміло, чи він наклав на себе руки.
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Влада повідомляє, що його ціллю була жінка, з якою він мав стосунки, але мотиву вони не знають.
Напад та чудесний порятунок
Інцидент стався у понеділок приблизно о 15:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).
Поліція стверджує, що конфлікт розгорівся на автостоянці між людьми, які знали одне одного.
Чоловік спочатку вистрілив у жінку, яку він, ймовірно, знав, а потім попрямував до будівлі, за якою наглядали кілька поліцейських.
Лікарню евакуювали, а поліція змогла забезпечити безпеку на місці, захистивши десятки пацієнтів, повідомляють в закладі.
Один з поліцейських загинув від отриманих поранень в лікарні.
Ще один офіцер поліції врятувався після того, як куля, випущена в нього, втрапила в його пістолет, каже поліція. Він оприлюднив фото, яке підтверджує дивовижний порятунок, передає ABC7.
"Офіцери, які брали участь в операції сьогодні, врятували багато життів, - каже начальник поліції Едді Джонсон. - Жінка, яка вийшла з ліфта, нічого не зробила, він просто застрелив її. Ми ще не знаємо, як багато шкоди він ще збирався завдати".
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