У лікарні Чикаго влаштували стрілянину: поліцейського врятувало диво

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Чотири людини загинули під час стрільби в Чиказькій лікарні, включаючи двох співробітниць, поліцейського та самого стрільця.

Загиблі жінки - лікар та помічник фармацевта, підтверджує мер міста Рам Емануель.

Представник поліції заявив, що нападник загинув під час перестрілки, але поки незрозуміло, чи він наклав на себе руки.

Влада повідомляє, що його ціллю була жінка, з якою він мав стосунки, але мотиву вони не знають.

Напад та чудесний порятунок

Інцидент стався у понеділок приблизно о 15:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом).

Поліція стверджує, що конфлікт розгорівся на автостоянці між людьми, які знали одне одного.

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Чоловік спочатку вистрілив у жінку, яку він, ймовірно, знав, а потім попрямував до будівлі, за якою наглядали кілька поліцейських.

Лікарню евакуювали, а поліція змогла забезпечити безпеку на місці, захистивши десятки пацієнтів, повідомляють в закладі.

Один з поліцейських загинув від отриманих поранень в лікарні.

Ще один офіцер поліції врятувався після того, як куля, випущена в нього, втрапила в його пістолет, каже поліція. Він оприлюднив фото, яке підтверджує дивовижний порятунок, передає ABC7.

"Офіцери, які брали участь в операції сьогодні, врятували багато життів, - каже начальник поліції Едді Джонсон. - Жінка, яка вийшла з ліфта, нічого не зробила, він просто застрелив її. Ми ще не знаємо, як багато шкоди він ще збирався завдати".

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