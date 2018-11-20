Іванка Трамп використовувала особисту пошту для справ Білого дому

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Минулого року Іванка Трамп використовувала особисту електронну пошту, надсилаючи сотні повідомлень щодо офіційних справ Білого дому, підтверджують чиновники.

Зокрема, вона використовувала пошту, щоб листуватись з урядовцями.

Її адвокат стверджує, що Іванка Трамп діяла таким чином до того, як її ознайомили з правилами.

У 2016 році її батько Дональд Трамп звинуватив свою суперницю на виборах президента США Гілларі Клінтон в тому, що США "потрапили в небезпеку" через те, що вона використовувала особисту електронну пошту на посаді державного секретаря.

У понеділок The Washington Post повідомила, що, хоча електронні листи пані Трамп містять в основному організаційну та особисту інформацію, деякі з них все ж можуть порушувати федеральні приписи щодо безпеки інформації.

Наскільки це серйозно?

У адміністрації Трампа CBS News повідомили, що електронні листи Іванки Трамп не містять секретної інформації, а те, що сталося - брак розуміння правил.

Пані Трамп припинила користуватися своєю особистою поштою для урядової кореспонденції після того, як їй повідомили, що вона не повинна так робити, сказав чиновник.

Проте Остін Еверс із групи, що отримала назву American Oversight (Американський нагляд), яка подала запит, що дозволив виявити факт використання особистої електронної пошти донькою президента, заявив, що "сім'я президента не вище закону".

"Є серйозні питання, які Конгрес повинен негайно розслідувати", - йдеться в заяві Еверса.

Зокрема, слід зрозуміти, чи пересилала Іванка Трамп секретну інформацію у своїх листах, пояснює він.

Що казав Трамп про листи Клінтон?

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Під час президентської кампанії в 2016 році Дональд Трамп заявив - те, що Гілларі Клінтон використовувала приватний сервер для офіційного листування під час роботи на посаді державного секретаря у 2009 році, скандал "більший, ніж Вотергейт".

Він неодноразово критикував її поведінку, називаючи її дії "незаконними" та загрозливими для безпеки США.

Під час своєї кампанії Трамп навіть закликав до її ув'язнення.

Він також закликав Росію допомогти знайти близько 30 тис. листів, які Клінтон не передала слідчим після того, як вона або її адвокати визначили, що це не є необхідним, оскільки це були особисті повідомлення.

Згодом розслідування ФБР дійшло висновку, що Клінтон не будуть висувати звинувачень, але зазначили, що вона та її помічники були "вкрай необережними".

Чи незаконна приватна пошта?

Чиновникам Білого дому не заборонено використовувати особисту пошту для державних справ.

Проте, за законом, урядовці повинні переслати для збереження будь-яку офіційну кореспонденцію на робочу пошту протягом 20 днів.

Існують також правила щодо обміну секретною або привілейованою інформацією через особисту електронну пошту.

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