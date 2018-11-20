Вигнання Бойка і Льовочкіна: за що покарали соратників Фірташа

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Фракція "Опозиційний блок" ухвалила рішення виключити зі своїх лав Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Про це з трибуни парламенту заявив співголова "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.

"Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав "Опозиційного блоку" виключили Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - заявив Вілкул.

У кулуарах він пояснив журналістам, що їх виключили з формулюванням "за зраду інтересів виборців".

Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін - заступником голови фракції.

Про виключення цих депутатів із фракції також ще має оголосити у сесійній залі голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Що відбулося?

17 листопада стало відомо, що новостворена "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатуру екс-регіонала Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

Кандидатуру Бойка підтримав кум російського президента Володимира Путіна та голова політради партії "За життя" Віктор Медведчук, а також лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, якого раніше називали ймовірним кандидатом в президенти.

Копирайт изображения FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption 9 листопада Юрій Бойко та Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя"

Вони назвали Бойка єдиним кандидатом від сили, що "буде представляти інтереси жителів Південного Сходу, російськомовного населення і всіх тих, хто розуміє необхідність кардинальної зміни політики нинішньої влади".

Чому незадоволений "Опозиційний блок"?

Сергій Льовочкін та Юрій Бойко вважаються соратниками відомого бізнесмена Дмитра Фірташа.

Представники партії "Опозиційний блок", яких вважають близькими до бізнесмена Рината Ахметова, висунення Бойка на президентські вибори сприйняли без ентузіазму.

Зокрема, співголова партії Борис Колесніков назвав створення "Опозиційної платформи - За життя" - "особистою ініціативою депутата Юрія Бойка", не узгодженою з іншими членами партії та не легітимізованою з'їздом партії.

"Ми - послідовні прибічники консолідації опозиційних сил та висування єдиного кандидата у президенти. Авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, здатного перемогти на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади", - заявив Колесніков.

Ймовірним кандидатом, якого "Опозиційний блок" може висунути на виборах експерти називають Олександра Вілкула. У південних та східних регіонах України уже відбувається активна агітація за цього політика.

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