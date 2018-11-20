Instagram полює на фейкові "лайки" і коментарі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі онлайн-сервіси пропонують за окрему плату підвищити популярність вашої сторінки

Платформа для обміну фотографіями Instagram запускає ініціативу для боротьби з фейковими "лайками" і коментарями.

Компанія стверджує, що розробила інструменти для ідентифікації облікових записів, які використовують сторонні послуги та додатки, щоб штучно підвищити свою популярність.

У разі потенційного зламу облікових записів, їхніх власників будуть попереджати і просити змінити пароль.

З моменту свого заснування 2010 року Instagram почали використовувати як платний інструмент для збільшення кількості фоловерів і реклами товарів.

Плата за таку рекламу часто залежить від розміру інтернет-аудиторії, а минулорічне онлайн-дослідження маркетингової агенції Mediakiz показало, наскільки легко стати фейковим інструментом впливу.

Деякі популярні додатки для активізації фоловерів були нещодавно закриті, хоча інші, які платять щомісячну плату за підписку, все ще доступні, повідомляє веб-сайт Techcrunch.

Ці служби часто вимагають від користувачів надати ім'я власника облікового запису. А це, як попереджає Instagram, порушує правила індивідуальної безпеки.

Копирайт изображения Instagram Image caption Користувачам, які вдалися до послуг сторонніх служб, запропонують захистити свої облікові записи

В Instagram заявили, що люди, які продовжують користуватися сторонніми програмами для отримання фальшифої популярності, "відчують негативну реакцію з боку Instagram".

Це є "черговим кроком" для збереження Instagram "яскравою спільнотою для реального спілкування", а також захисту від дезінформації, фейкових користувачів та шахрайства.

Соціальна мережа Facebook придбала сервіс Instagram за 1 млрд доларів 2012 року. Кількість активних користувачів Instagram досягла 1 млрд і продовжує зростати.

У вересні засновники Instagram оголосили про вихід з компанії через "тертя" з керівництвом Facebook.

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