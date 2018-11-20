Нове розширення Ryanair з України: Ірландія, Греція, Болгарія та Кіпр

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ryanair літає з аеропорту "Бориспіль" - головної бази української компанії МАУ

Лоукост-авіаперевізник Ryanair анонсував відкриття п'яти нових рейсів з Києва до Ірландії, Греції, Болгарії та Кіпру.

Про це під час спільної прес-конференції в Україні заявив комерційний директор авіакомпанії Ryanair Девідом О'Брайен.

За його словами, з літа 2019 року компанія почне літати з Києва до п'яти нових міст - Дубліна (Ірландія), Манчестера (Велика Британія), Афін (Греція), Софії (Болгарія) та Пафоса (Кіпр).

В системі бронювань квитки до нових міст можна купити, починаючи з квітня 2019.

"Сподіваюсь, що наступного року ми також почнемо літати з Італії до України", - додав керівник Ryanair.

Компанія розпочала виконувати рейси з України восени 2018 року з двох міст - Києва та Львова.

Наразі Ryanair літає з аеропорту "Бориспіль" у 12 міст - Барселону, Братиславу, Бидгощ, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Краків, Познань, Лондон, Берлін, Вільнюс та Стокгольм.

Зі Львова компанія літає до Варшави, Дюссельдорфа, Кракова, Лондона та Мемінгена.

Один з кайбільших лоукост-перевізників Європи Wizzair також постійно розширює свою роботу в Україні і на багатьох напрямках конкуруює з Ryanair.

Ryanair почали працювати в Україні з другої спроби. У 2017 році компанія оголошувала про захід на український ринок та навіть розпочинала продаж квитків.

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Проте через проблеми з аеропортом "Бориспіль" минулого року компанія відмовилась заходити до України.

Вже навесні 2018 року перемовини були більш успішними й компанія заявила про повернення, а вже восени почала виконувати перші рейси.

Перед прес-конференцією Девідом О'Брайен у Києві зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Девід О'Брайен повідомив про рішення компанії інвестувати 1,5 млрд доларів в український напрямок у найближчі роки, що дасть можливість збільшити парк літаків і використовувати Україну як базу для міжнародних рейсів авіакомпанії.

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