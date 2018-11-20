У Чикаго ліфт із людьми впав з 95 поверху хмарочоса

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Усім пасажирам ліфту вдалося вижити: загалом кабіна пролетіла 84 поверхи вниз, поки не зупинилася поблизу 11 поверху.

За попередніми даними, причиною падіння ліфту став розрив кількох тросів.

Коли кабіна зупинилася, пасажири телефоном зв'язалися зі своїми друзями та близькими, які викликали служби порятунку. Аби витягти усіх пасажирів, рятувальники витратили близько трьох годин.

Загалом у ліфті перебували шестеро людей, серед яких була вагітна жінка.

Пасажири розповідають, що деякий час ліфт опускався в нормальному режимі, аж поки раптом не почав падати.

В цей момент пасажири почули характерний звук - ймовірно, звук розриву тросу. Кабіну швидко почав заповнювати пил.

"Я був впевнений, що ми зараз помремо", - розповідає 50-річний Джеймі Монтемайор, який перебував у ліфті разом зі своєю дружиною.

Аби дістати постраждалих, рятувальникам довелося пробити діру у бетонній стіні - тільки так можна було дістатися до дверей ліфту і відкрити їх.

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Представники Будівельного департаменту Чикаго кажуть, що влада наразі розслідує інцидент.

Поки що незрозуміло, чому ліфт зупинився на 11 поверсі, а не полетів далі. Джерела телеканалу ABC кажуть, що розірвалися лише два троси, інші залишалися цілими - не виключено, що саме вони втримали кабіну.

Сам ліфт, про який йде мова, проходив інспекцію лише влітку цього року - перевірка не показала жодних несправностей.

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