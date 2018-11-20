Як Київ відзначатиме День гідності і свободи: програма заходів

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21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи - саме в цей день у 2004 році в українській столиці розпочалася Помаранчева революція, а у 2013 - Революція гідності.

Це свято прийшло на зміну Дню свободи, який за рішенням Віктора Ющенка відзначався з 2005 по 2011 роки, поки не був скасований президентом Віктором Януковичем.

У 2014 році його офіційний статус відновив Петро Порошенко - з того часу Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.

Як День гідності та свободи відзначатимуть цього року?

Молебень, хода та виставки

О 10 ранку 21 листопада розпочнеться поминальний молебень і покладання квітів на алеї Героїв Небесної Сотні.

Приблизно в той же час по центру Києва в рамках акції "Пам'ятаємо" пройде студентська хода - вона так само вирушить до меморіалу Героїв Небесної Сотні: захід має завершитися запаленням лампадок.

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О 14:00 в Будинку профспілок відкриється інформаційно-виставковий простір Майдану, на якому, зокрема, презентують експозицію "Назустріч свободі".

Свято відзначатимуть і у Київській міській державній адміністрації. Тут зокрема проходитиме виставка українського фотографа і учасника подій Революції гідності Олександра Тимошенка, а також фотовиставка робіт Олеся Доліна, присвячена дружинам, сестрам і матерям воїнів, загиблих в зоні АТО.

Також КМДА організовує концертну програму за участю кількох артистів і колективів, які виступали на сцені Майдану.

О 15 годині Інститут національної пам'яті проведе презентацію чергової книги з проекту "Усна історія Майдану", мета якого - зібрати спогади учасників подій 2013-2014 років. Нове видання називається "Майдан від першої особи: регіональний вимір". Презентація книги проходитиме у Національному музеї літератури.

О 17:30 в концертному залі Українського дому розпочнеться концертна програма "Шлях гідності" за участю солістів Національної опери і Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру України.

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О 19:00 у Мистецькому арсеналі відбудеться масштабна виставка "Революціонуймо", присвячена революціям як явищу. На ній будуть представлені роботи понад 30 митців з усього світу - України, Канади, Нідерландів, Бельгії, Італії, Німеччини та інших країн.

Не без скандалів

Цього року не обійшлося без скандалів: після того, як КМДА оприлюднила власну програму заходів зі святкування річниці Майдану, численні ЗМІ звернули увагу на те, що серед запланованих подій зазначені військово-спортивні змагання "Снайпер столиці 2018".

До того ж, у повідомленні КМДА про них згадувалося одразу після слів про вшанування пам'яті загиблих під час Революції Гідності.

Частині українських інтернет-користувачів проведення подібних заходів здалося неприйнятним і навіть цинічним.

"Не вірив, чесно, думав, фейк. Перевірив. Переконався, що це правда. Шок.", - написав один з них.

Трохи згодом у прес-службі КМДА повідомили про помилку: "Змагання не присвячені відзначенню у місті Києві Дня Гідності та Свободи і були включені до переліку заходів до цих пам'ятних дат помилково, оскільки третій етап змагань частково припадає на листопад".

Наразі цей захід з програми заходів зі святкування Дня гідності та свободи прибрали.

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