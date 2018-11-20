Вибух у Кабулі на зустрічі священнослужителів: щонайменше 40 загиблих
Щонайменше 40 людей загинули від вибуху, який здійснив терорист-смертник у столиці Афганістану, повідомляє влада.
Ще принаймні 60 людей дістали поранення. Вибух стався в банкетній залі в Кабулі під час зустрічі священнослужителів, які зібралися на святкування на честь дня народження пророка Мухаммеда.
Вибух став одним з найсмертельніших терактів у Кабулі за останні кілька місяців.
За це вибух поки що відповідальності ніхто не взяв.
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Під час вибуху в залі перебувало щонайменше 1000 людей, повідомляє Tolo News з посиланням на очевидців.
Представник закладу розповів, що терорист-смертник підірвав себе, пробравшись в натовп людей.
За останні смертельні вибухи брало на себе відповідальність угруповання "Ісламська держава" - зокрема за два теракти в Кабулі в серпні, які забрали життя десятків людей.
Хвиля терактів також прокотилася країною під час голосування на парламентських виборах у жовтні.
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