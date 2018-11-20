Копирайт изображения EPA Image caption Це один з найсмертельніших терактів у Кабулі за останні кілька місяців

Щонайменше 40 людей загинули від вибуху, який здійснив терорист-смертник у столиці Афганістану, повідомляє влада.

Ще принаймні 60 людей дістали поранення. Вибух стався в банкетній залі в Кабулі під час зустрічі священнослужителів, які зібралися на святкування на честь дня народження пророка Мухаммеда.

Вибух став одним з найсмертельніших терактів у Кабулі за останні кілька місяців.

За це вибух поки що відповідальності ніхто не взяв.

Під час вибуху в залі перебувало щонайменше 1000 людей, повідомляє Tolo News з посиланням на очевидців.

Представник закладу розповів, що терорист-смертник підірвав себе, пробравшись в натовп людей.

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За останні смертельні вибухи брало на себе відповідальність угруповання "Ісламська держава" - зокрема за два теракти в Кабулі в серпні, які забрали життя десятків людей.

Хвиля терактів також прокотилася країною під час голосування на парламентських виборах у жовтні.

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