Суд заблокував указ Трампа, виданий через наближення каравану мігрантів

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Окружний суд США в Сан-Франциско тимчасово заблокував указ президента, який забороняє мігрантам, що незаконно перетнули американський кордон, претендувати на політичний притулок.

Відповідний указ Дональд Трамп підписав на початку місяця. Зміна правил пов'язана з наближенням до США багатотисячного каравану мігрантів з країн Центральної Америки.

Переселенці вже понад місяць рухаються в бік американського кордону і відкрито заявляють про наміри потрапити на територію США.

Дональд Трамп неодноразово висловлювався щодо цієї ситуації, намагався тиснути на мексиканську владу і вимагав від неї зупинити караван мігрантів.

В середині жовтня Трамп заявив, що не виключає можливості повного закриття кордону з Мексикою із залученням військових.

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Напередодні суд скасував його нещодавній указ про неможливість надання політичного притулку мігрантам, що перетинають кордон незаконно.

"Яким би не був авторитет президента, він не може переписувати імміграційні закони", - заявив суддя Джон Тайгер. За його словами, чинні правила дозволяють будь-якому іноземцю, який потрапив до США, претендувати на отримання політичного притулку.

Де зараз караван мігрантів?

Перші групи мігрантів почали прибувати до кордону між США і Мексикою минулого тижня. Наразі у прикордонному місті Тіхуана їх близько трьох тисяч.

Очікується, що найближчими тижнями до кордону підтягнеться ще близько семи тисяч людей, які все ще перебувають у дорозі.

Напередодні прибуття мігрантів США та Мексика встановили на спільному кордоні засоби посиленої безпеки.

Міський голова Тіхуани Хуан Мануель Гастелум заявив, що його місто просто не готове впоратися "лавиною" переселенців. За його словами, місцеві притулки вже переповнені і влада міста звернулася за допомогою до уряду.

Заяви Гастелума підтримав і Дональд Трамп. "США також погано підготувалися до цього вторгнення, і не підтримують його. Вони чинять злочини та провокують великі проблеми в Мексиці. Ідіть додому!", - заявив президент США.

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Що це за караван?

В середині жовтня близько тисячі людей об'єдналися в караван у місті Сан-Педро-Сула, що в Гондурасі, і вирушили у напрямку США. Поступово до каравану доєднувалися вихідці з інших країн.

Переселенці кажуть, що змушені були залишити батьківщину через те, що там жили у бідності і не відчували себе у безпеці. Вони сподіваються, що США у них буде більше можливостей знайти роботу і почати нове життя.

Попри те, що від Сан-Педро-Сули до американського кордону - понад 4 300 кілометрів, більшість переселенців долають цей шлях пішки.

Відомо, що дехто з учасників каравану вирішив не продовжувати подорож до США і хоче залишитися в Мексиці. Влада країни повідомляла, що отримала близько 1 700 заявок на отримання політичного притулку.

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