Фото: До італійського міста наблизився гігантський водяний торнадо

  • 20 листопада 2018
Водяний торнадо Копирайт изображения Reuters

Величезний водяний смерч впритул підійшов до узбережжя міста Салерно, що на півдні Італії.

За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери, які знаходилися в порту міста.

При цьому у місцевій владі кажуть, що повідомлень про жертв чи постраждалих наразі не отримували.

Водяний смерч - це воронкоподібний повітряно-водяний вихор. Він може сформуватися під час проходження над поверхнею води звичайного торнадо.

Найчастіше водяні смерчі виникають у тропічних широтах, проте іноді їх можна спостерігати, наприклад, в Середземномор'ї.

Водяні смерчі менш потужні за звичайні і найбільшу небезпеку несуть, поки знаходяться над поверхнею води. На суші вони майже одразу розпадаються.

Незвичне природне явище можна було спостерігати в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.

Ось деякі фото і відео з Салерно, якими поділилися інтернет-користувачі.

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