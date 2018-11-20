Фото: До італійського міста наблизився гігантський водяний торнадо

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Величезний водяний смерч впритул підійшов до узбережжя міста Салерно, що на півдні Італії.

За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери, які знаходилися в порту міста.

При цьому у місцевій владі кажуть, що повідомлень про жертв чи постраждалих наразі не отримували.

Водяний смерч - це воронкоподібний повітряно-водяний вихор. Він може сформуватися під час проходження над поверхнею води звичайного торнадо.

Найчастіше водяні смерчі виникають у тропічних широтах, проте іноді їх можна спостерігати, наприклад, в Середземномор'ї.

Водяні смерчі менш потужні за звичайні і найбільшу небезпеку несуть, поки знаходяться над поверхнею води. На суші вони майже одразу розпадаються.

Незвичне природне явище можна було спостерігати в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.

Ось деякі фото і відео з Салерно, якими поділилися інтернет-користувачі.

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