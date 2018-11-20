Фото: До італійського міста наблизився гігантський водяний торнадо
Величезний водяний смерч впритул підійшов до узбережжя міста Салерно, що на півдні Італії.
За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери, які знаходилися в порту міста.
При цьому у місцевій владі кажуть, що повідомлень про жертв чи постраждалих наразі не отримували.
- У Каліфорнії вирують "вогняні торнадо": тисячі людей тікають
- Тайфун у Японії: шестеро загиблих, мільйон людей закликали евакуюватися
Водяний смерч - це воронкоподібний повітряно-водяний вихор. Він може сформуватися під час проходження над поверхнею води звичайного торнадо.
Найчастіше водяні смерчі виникають у тропічних широтах, проте іноді їх можна спостерігати, наприклад, в Середземномор'ї.
Водяні смерчі менш потужні за звичайні і найбільшу небезпеку несуть, поки знаходяться над поверхнею води. На суші вони майже одразу розпадаються.
Незвичне природне явище можна було спостерігати в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.
Ось деякі фото і відео з Салерно, якими поділилися інтернет-користувачі.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.