Копирайт изображения Reuters Image caption Всередині кита знайшли пластикові стакани, пакети та інше сміття

У шлунку мертвого кашалота, якого викинуло на узбережжя Індонезії, знайшли 6 кг пластикового сміття, повідомили у національному парку, де знайшли тварину.

Серед знайденого сміття були 115 одноразових стаканів, чотири пластикових пляшки, 25 пакетів і два шльопанці.

Тіло тварини завдовжки 9,5 метрів знайшли у воді біля острова Капота в Національному парку Вакатобі.

Знахідка надзвичайно стривожила захисників довкілля.

"Хоча ми не змогли з'ясувати причину смерті, факти, які ми бачимо, справді жахливі", - розповіла спеціалістка з захисту морських видів Всесвітнього фонду дикої природи в Індонезії Дві Супрапті, повідомляє Associated Press.

Через те, що тіло кашалота вже частково розклалося, важко сказати, чи саме пластик спричинив його загибель.

У Twitter індонезійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи описало, що саме знайшли у шлунку ссавця:

"Твердий пластик (19 шт., 140 г), пластикові пляшки (4 шт., 150 г), пластикові пакети (25 шт., 260 г), шльопанці (2 шт., 270 г), пластикова волосінь (3,26 кг) та пластикові стакани (115 шт., 750 г)".

Пропустити Twitter допис , автор: @WWF_ID 5,9 kg sampah plastik ditemukan di dlm perut paus malang ini! Sampah plastik yaitu: plastik keras (19 pcs, 140 gr), botol plastik (4 pcs, 150 gr), kantong plastik (25 pcs, 260 gr), sandal jepit (2 pcs, 270 gr), didominasi o/ tali rafia (3,26 kg) & gelas plastik (115 pcs, 750 gr). pic.twitter.com/ZFWZgkbnzu — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 листопада 2018 р.

Пластикове сміття є великою проблемою в деяких країнах Південно-Східної Азії, зокрема в Індонезії.

П'ять азіатських країн - Китай, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам і Таїланд - відповідають за 60% пластикового сміття, що опиняється в океані, згідно з даними звіту 2015 року екологічної організації Ocean Conservancy та Центру бізнесу та довкілля McKinsey.

Вважається, що через пластикові пакети щороку гинуть сотні морських тварин. У червні в Таїланді загинув чорний дельфін, проковтнувши 80 пластикових пакетів.

Науковці застерігають, що в найближчі десять років кількість сміття в океанах може зрости втричі.

Наприкінці минулого року ООН заявила, що морській фауні завдають незворотної шкоди через те, що в океанах щороку опиняється близько 10 млн тонн пластикового сміття.

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