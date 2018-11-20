Копирайт изображения Polizia Roma Capitale

Римська поліція конфіскувала вісім розкішних вілл, які збудували члени мафіозного клану "Касамоніка" на околиці міста. Будинки зруйнують бульдозерами.

В операції брали участь 600 поліцейських. За їхніми діями спостерігали міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні та мер Рима Вірджинія Раджі.

Операція розпочалася на сході сонця. Під час обшуків правоохоронці знайшли наркотики.

У віллах мешкали близько 30 членів родин клану. Деякі з них втекли від поліції на автомобілях, дехто тікав пішки, як повідомила італійська газета Corriere della Sera.

Поліція Рима розмістила відео інтер'єру розкішних вілл, з фресками на стелях, позолоченими меблями та статуетками.

Новий уряд Італії і раніше погрожував нерухомості клану "Касамоніка".

Цей клан сформували представники ромів. У червні деякі з членів "Касамоніки" розкритикували план італійського глави МВС провести перепис ромів в Італії.

Партія міністра Сальвіні "Ліга півночі" має цілеспрямовану антиіммігрантську політику.

Копирайт изображения SHUTTERSTOCK Image caption Поліція вигнала членів клану з будинків

За словами мера міста Вірджинії Раджі, вілли в районі Квадраро було споруджено з порушенням римських норм щодо будівництва та ландшафту.

Деякі з будинків "містили цілі секції історичного акведука Феліче", розповіла очільниця міста.

Копирайт изображения EPA Image caption Рейд привернув велику увагу італійських ЗМІ

Пані Раджі назвала поліцейську операцію найбільш вражаючою операцією проти римської мафії в історії міста.

Вірджинія Раджі є членом популістського "Руху п'яти зірок", що зараз є правлячою партією Італії у коаліції з "Лігою півночі".

Її часто критикують за проблеми з інфраструктурою міста, зокрема стосовно питань зі сміттям.

Раніше поліція провела кілька рейдів у будинках мафіозного клану "Спада" в римському районі Остія.

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