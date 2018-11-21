NASA відправить марсохід до кратера, де можуть бути древні ознаки життя

Копирайт изображения NASA/JPL/JHUAPL/MSSS/BROWN UNIVERSITY Image caption Є серйозні докази, що колись в кратері Езеро була вода

У 2020 році аерокосмічне агентство NASA відправить на Марс новий ровер, який вивчатиме кратер Езеро.

Дослідники вважають, що в скелях цього кратера, ширина якого складає близько 50 кілометрів, могли зберегтися ознаки древнього життя на червоній планеті.

Супутникові знімки вказують на те, що там знаходилася дельта річки, яка впадала в велике озеро.

На думку вчених, 3,5-3,9 мільярдів років тому в такому середовищі могли з'явитися бактерії. Тоді Марс був більш теплим і вологим, ніж зараз.

Що особливого в кратері Езеро?

За словами менеджера проектів NASA Кена Фарлі, дельта річки чудово зберігає біологічні ознаки - будь-які докази життя, яке могло існувати у воді озера.

Органічні молекули також могли зберегти численні типи гірської породи в Езеро, зокрема карбонат і глина. Якщо все є саме так, як думають вчені, це може стати доказом того, що колись тут існувало життя.

Глибина кратера Езеро - 500 метрів. Його обрали після чотирьох років консультацій з дослідниками Марсу. Кратер став фаворитом голосування на одній з останніх конференцій NASA.

Копирайт изображения NASA Image caption Дизайн нового марсохоа заснований на ровері"К'юріосіті"

Що дасть місія 2020 року?

Одна з інших цілей місії - вибрати і зібрати зразки порід, які колись можна буде передати на Землю для аналізу.

Наразі NASA працює над цією ініціативою з Європейським космічним агентством, проте коли саме каністри зі зразками зможуть підібрати, поки не зрозуміло.

Чого ще чекати на Марсі?

Місії на Марс можуть запускатися лише у короткому часовому вікні - через особливості розташування планет.

Місія 2020 року розпочнеться в липні-серпні, а червоної планети досягне тільки у лютому 2021 року.

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"У NASA довга історія успішних досліджень Марсу. Відтоді, як Марінер-4 відправився на Марс у 1965 році, ми відправляли апарати на орбіту, приземлялися і їздили по поверхні червоної планети", - каже Лорі Глазе, виконуючий обов'язки директора підрозділу NASA з планетарних досліджень.

"І в нас буде можливість продовжити цю історі. успіху через тиждень, коли ми посадимо на поверхню Марсу "Інсайт". Ми чекаємо цього з нетерпінням", - додав Глазе.

На відміну від ровера 2020 року і "К'юріосіті", "Інсайт" - це статичний модуль. Його перша місія полягатиме у тому, аби "зазирнути всередину планети". Він буде використовувати сейсмометри для вивчення "марсотрусів", аби проаналізувати внутрішню структуру планети.

Європейське космічне агентство також відправляє до Марса ровер у 2020 році. Європейські дослідники об'єктом дослідження обрали рівнине Оксіа Планум. Супутникові знімки демонструють, що у цій місцевості також є сліди того, що раніше там була вода.

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