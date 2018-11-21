Посольство України в США закликало Amazon зняти з продажу товари з символікою "ДНР"

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Українське посольство в США звернулося до засновника Amazon Джефа Безоса "з наполегливим закликом" припинити продаж товарів з символікою так званої "ДНР".

Про це йдеться в повідомленні, поширеному на сторінці дипустанови в Facebook.

"Для десятків мільйонів українців по всьому світі так звана Донецька народна республіка - це дещо більше, ніж просто незаконне або невизнане утворення. Понад 11 тисяч людей загинули у цій війні", - сказано в зверненні.

"Вважаємо, що продаж товарів із символікою так званої "ДНР" - терористичної організації, проти агресивної поведінки якої виступає міжнародна спільнота і США зокрема, - не несе в собі жодних закликів до миру і поваги до людського життя, а натомість підтримує пропаганду Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили у посольстві.

Українські дипломати додали, що аналогічну вимогу направили й до керівництва ще одного гіганта онлайн-торгівлі, компанії eBay.

В посольстві запевнили, що вже привернули до ситуації увагу органів американської влади, зокрема Державного департаменту, Міністерства торгівлі і Міністерства фінансів.

Кілька днів тому на продажу на Amazon товарів з символікою "ДНР" звернула увагу виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона закликала інтернет-користувачів влаштувати флешмоб і масово відправляти Джефу Безосу повідомлення з закликом припинити продаж таких товарів.

"Адреса: jeff@amazon.com. Вимагайте зупинити продаж товарів, що підсилює гібридну війну Росії проти цивілізованого світу", - пропонує Супрун.

Не тільки "ДНР"

Товари з символікою так званої "ДНР" - не єдині, які викликають критику на адресу керівництва Amazon.

Кілька днів тому 27 депутатів Європарламенту звернулися до компанії з вимогою прибрати з продажу товари з символікою СРСР.

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В колективному зверненні парламентарі кажуть, що однаково засуджують як радянський так і нацистський режими - за їхніми словами, обидва систематично порушували права людини, обмежували свободу і демократію.

"Кількість жертв радянського режиму перевищує 60 мільйонів людей, понад 10 мільйонів були вислані до Сибіру. Криваві дії СРСР відчули на собі майже всі окуповані держави, а наслідки цих трагічних дій відчуваються досі. Ми не можемо допустити вшанування того, що символізує окупацію, страждання і масові вбивства", - сказано в зверненні.

В самій Amazon ситуацію поки не коментували.

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