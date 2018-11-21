За тиждень на кір в Україні захворіли 1855 людей. Де найбільші проблеми?

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Захворюваність на кір в Україні зростає. Цього тижня зафіксовано на 10% більше випадків, ніж попереднього.

Лише протягом останнього тижня лікарі зафіксували 1 855 нових випадків хвороби по всій країні. За даними Центру громадського здоров'я, йдеться про 548 дорослих і 1 307 дітей.

У Міністерстві охорони здоров'я вкотре закликали громадян пройти вакцинацію. У відомстві нагадують, що щеплення - єдиний спосіб захисту.

У МОЗ зазначають, що країна повністю забезпечена необхідними вакцинами.

За останніми даними, з початку року на кір захворіли 39 952 людини (15 151 дорослий і 24 801 дитина), а від ускладнень кору померло 15 (4 дорослих і 11 дітей).

Де хворіють найбільше?

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Найбільші проблеми - в Західній Україні. Саме тут, кажуть в МОЗ, найменший рівень охоплення плановою вакцинацією.

Львівська область (8 342 людини: 2 391 дорослий і 5 951 дитина)

Івано-Франківська область (4 045 людей: 1 081 дорослий і 2 964 дитини)

Закарпатська область (3 786 людей: 751 дорослий та 3 035 дітей)

Одеська область (2 601 людина: 1 299 дорослих і 1 302 дитини)

Київ (2 485 людей: 1 525 дорослих і 960 дітей)

Тернопільська область (2 426 людей: 847 дорослих і 1 579 дітей)

Одні з найвищих темпів поширення - на Львівщині. Останнім часом там щотижня фіксують близько 500 нових захворювань.

Потенційний рекорд

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на серпень цього року, Україна була європейським лідером за захворюваністю на кір.

За перше півріччя 2018 року тут захворіли 23 тисячі людей. Більша частина усіх європейських хворих, стверджували у ВООЗ.

На початку листопада Міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість хворих в Україні цього року може стати рекордною.

"Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року", - застерегли в МОЗ.

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