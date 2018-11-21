Верховний суд лишив у силі рішення оштрафувати "Газпром" на 172 млрд гривень

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Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу російського газового монополіста "Газпром" на стягнення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафу й пені у розмірі 172 млрд гривень.

Постанова суду, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Рішення є остаточним в межах українського законодавства, але сам штраф росіяни уже оскаржили в міжнародному арбітражі.

АМКУ раніше звинувачував російський концерн у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему.

У січні 2016 року АМКУ призначив "Газпрому" штраф у майже 86 млрд гривень. Не дочекавшись грошей, у жовтні комітет звернувся до суду, який збільшив суму вдвічі з урахуванням пені.

Російський концерн відмовлявся платити штраф на тій підставі, що не веде господарську діяльність на території України.

"Газпром" намагався оскаржити штраф в українських судах, в тому числі в Господарському суді Києва, який відмовився розглядати позов, пославшись на помилки в його оформленні.

Російська компанія наприкінці жовтня заявила, що оскаржила штраф у міжнародному арбітражі.

"Газові суди"

Київ і Москва ведуть кілька судових процесів з приводу транзиту російського газу.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Протистояння "Газпрому" і "Нафтогазу" у міжнародних судах триває не один рік

У жовтні 2014 року "Нафтогаз України" подав позов до "Газпрому" із вимогою стягнути з російського монополіста компенсацію за зниження постачання газу через українську газотранспортну систему.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював загальну суму позовних вимог до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі приблизно у 30 мільярдів доларів.

"Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу зустрічний позов із вимогою стягнути з "Нафтогазу" компенсацію на невибраний протягом 2012-2013 років газ, який Україна мала придбати згідно з принципом "бери або плати", зафіксованим у контракті.

Загальна сума позовів російської газової монополії перевищувала 30 млрд доларів.

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу України" 4,63 млрд доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

Таким чином, за результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" повинен був виплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів, на які також нараховується пеня за кожен день невиконання арбітражного рішення.

Розмір нарахованої пені перевищив 100 млн доларів.

"Нафтогаз України" повідомив у жовтні, що два місяці підряд стягує з "Газпрому" по 9 млн доларів з переплат російської компанії за транзит газу, проте стратегії стягнення усієї суми боргу поки що немає.

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Навесні 2018 року "Газпром" подав позов про розірвання транзитного контракту, а у липні того ж року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит газу за контрактом з "Газпромом".

Суму своїх претензій українська компанія оцінила у 11,58 млрд доларів без врахування відсотків.

Восени Стокгольмський арбітраж прийняв рішення об'єднати ці два позови в одну справу.

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