У Південній Америці успішно запустили ракету з українським двигуном

Копирайт изображения European Space Agency

У середу на космодромі Куру, який розташований на північному сході Південної Америки у Французькій Гвіані, відбувся запуск ракети-носія Vega, повідомляє "Південмаш" у Facebook.

Завод повідомляє, що ракета вивела на орбіту супутник Mohammed VI-B, який збудувала компанія Airbus Defense and Space на замовлення уряду Марокко.

Супутник важить 1110 кілограмів. За його допомогою будуть спостерігати за змінами земної поверхні, виконувати сільськогосподарський моніторинг, прогнозувати надзвичайні ситуації та багато іншого.

Підприємство повідомляє, що українським у ракеті був двигун четвертого ступеня, який розробило КБ "Південне" та виготовив "Південмаш".

При цьому "Південмаш" заявляє, що український двигун працює довше, ніж двигуни перших трьох ступенів разом узяті.

Згідно з повідомленням Європейського космічного агентства, на виведення супутника на орбіту знадобилося 55 хвилин.

"Відповідно до правил поводження з космічним сміттям, аби зберегти космос чистим, верхня ступінь Vega відділилась та була направлена так, аби повернутись в напрямку землі і згоріти високо в атмосфері над океаном", - відзначає Європейське агентство.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Vega - це 30-метрова чотириступенева ракета, розроблена для виведення на орбіту невеликих наукових і спостережних супутників вагою 300-2500 кілограмів залежно від висоти орбіти.

Ракета-носій легкого класу Vega розроблена спільними зусиллями Європейського та Італійського космічних агентств.

Конкурентами цієї ракети є російська легка ракета-носій "Рокот", американські Delta II, Taurus та майбутня Falcon 1e від SpaceX.

Вперше ракету-носій Vega запустили 13 лютого 2012 року. З того часу відбулось 13 стартів й усі вони були успішні.

На 2019 рік заплановано п'ять запусків ракет такого типу.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!