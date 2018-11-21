Більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита - ГПУ
У Генеральній прокуратурі України заявили, що більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита.
"Із 4 700 злочинів більша частина - розкрита, тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів. У найкращому варіанті, який є у нас, це встановлені і виконавці, і організатори та замовники, і пособники, в тому числі і середня ланка", - заявив журналістам начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"Результати є, й вони достатньо відчутні. Ті, хто заявляє, що це не так, просто не цікавляться, що відбувається, і звинувачують прокуратуру з тим, щоб заробити собі політичні бали", - сказав він.
За даними ГПУ, судові обвинувальні вироки отримали 52 особи, із них тюремні строки одержало 9.
21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю з дня початку протестів на Майдані Незалежності у Києві, які завершилися відстороненням від влади президента Януковича.
Під час зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями загинули, а також померли від смертельних поранень 123 людини, із них 104 - активісти Майдану, 17 - працівники правоохоронних органів.
За словами Сергія Горбатюка, суди вже визнали винними 52 особи, щодо них ухвалені обвинувальні вироки. Із них до позбавлення волі засуджені дев'ятеро осіб.
"У підозрі й вчиненні 73 вбивств під час акцій повідомлено про підозру 56 особам - від колишнього президента України і до рядових правоохоронців, котрі звинувачуються у застосуванні зброї чи побитті. У судах вивчається 13 обвинувальних актів стосовно осіб, яких прокуратура звинувачує у скоєнні більшості із цих вбивств", - твердить Сергій Горбатюк.
Представник ГПУ назвав ще кілька цифр за підсумками розслідувань:
- розслідувалося і розслідується 4 700 епізодів про злочини проти протестувальників, більшість із яких розкрита;
- понад 15 тисяч осіб перевіряється на предмет скоєння злочинів;
- 442 особам повідомлено підозру;
- 278 справ спрямовані до суду;
- під вартою перебуває 13 осіб;
- до розслідування залучено 46 слідчих і 33 прокурори, які за цей час провели понад 30 тисяч слідчих дій, опрацювали величезний масив відеоінформації, десятки тисяч телефонних з'єднань.
Керівник управління заявив, що під вартою мало б перебувати більше, ніж 13 осіб, але за ці роки було багато випадків, коли суди змінювали запобіжний захід підозрюваним - із тримання під вартою на домашній арешт чи на підписку про невиїзд, навіть тоді, коли особи підозрювалися у вбивствах. Він також каже, що суди часто затягують розгляд справ про злочини під час Євромайдану.
Водночас, Сергій Горбатюк визнав, що, як і у попередні роки, найменше зрушень є у розслідуванні справ про вбивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника.