Більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита - ГПУ

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У Генеральній прокуратурі України заявили, що більшість злочинів, скоєних під час Євромайдану, розкрита.

"Із 4 700 злочинів більша частина - розкрита, тобто встановлені обставини вчинення цих злочинів. У найкращому варіанті, який є у нас, це встановлені і виконавці, і організатори та замовники, і пособники, в тому числі і середня ланка", - заявив журналістам начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Результати є, й вони достатньо відчутні. Ті, хто заявляє, що це не так, просто не цікавляться, що відбувається, і звинувачують прокуратуру з тим, щоб заробити собі політичні бали", - сказав він.

За даними ГПУ, судові обвинувальні вироки отримали 52 особи, із них тюремні строки одержало 9.

21 листопада в Україні відзначають п'яту річницю з дня початку протестів на Майдані Незалежності у Києві, які завершилися відстороненням від влади президента Януковича.

Під час зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями загинули, а також померли від смертельних поранень 123 людини, із них 104 - активісти Майдану, 17 - працівники правоохоронних органів.

За словами Сергія Горбатюка, суди вже визнали винними 52 особи, щодо них ухвалені обвинувальні вироки. Із них до позбавлення волі засуджені дев'ятеро осіб.

Копирайт изображения UNUAN Image caption Сергій Горбатюк вважає, що слідчі і прокурори здійснили колосальний обсяг роботи

"У підозрі й вчиненні 73 вбивств під час акцій повідомлено про підозру 56 особам - від колишнього президента України і до рядових правоохоронців, котрі звинувачуються у застосуванні зброї чи побитті. У судах вивчається 13 обвинувальних актів стосовно осіб, яких прокуратура звинувачує у скоєнні більшості із цих вбивств", - твердить Сергій Горбатюк.

Представник ГПУ назвав ще кілька цифр за підсумками розслідувань:

розслідувалося і розслідується 4 700 епізодів про злочини проти протестувальників, більшість із яких розкрита;

понад 15 тисяч осіб перевіряється на предмет скоєння злочинів;

442 особам повідомлено підозру;

278 справ спрямовані до суду;

під вартою перебуває 13 осіб;

до розслідування залучено 46 слідчих і 33 прокурори, які за цей час провели понад 30 тисяч слідчих дій, опрацювали величезний масив відеоінформації, десятки тисяч телефонних з'єднань.

Керівник управління заявив, що під вартою мало б перебувати більше, ніж 13 осіб, але за ці роки було багато випадків, коли суди змінювали запобіжний захід підозрюваним - із тримання під вартою на домашній арешт чи на підписку про невиїзд, навіть тоді, коли особи підозрювалися у вбивствах. Він також каже, що суди часто затягують розгляд справ про злочини під час Євромайдану.

Водночас, Сергій Горбатюк визнав, що, як і у попередні роки, найменше зрушень є у розслідуванні справ про вбивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника.