Поліція планує розблокувати перекриті водіями на "євробляхах" дороги

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Національна поліція України закликає водіїв автомобілів на "єврономерах" не порушувати права інших громадян та заявляє, що у випадку подальших спроб блокування доріг застосує "передбачені законом заходи", йдеться в повідомленні на сайті.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Twitter, що "прийнято рішення про розблокування всіх перекритих" протестувальниками автошляхів.

"Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко", - заявив міністр.

Пропустити Twitter допис , автор: @AvakovArsen Ліберальна лояльність до «євробляхерів» закінчилася там, де вони перетворили право на протест в обмеження прав інших.

Прийнято рішення про розблокування всіх перекритих ними автошляхів.

Поліція працюватиме у межах закону, але у разі непокори - жорстко https://t.co/A1MeZYm7wt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 листопада 2018 р.

За даними правоохоронців, оприлюдненими на сайті Нацполіції, станом на ранок загальна кількість учасників акцій протесту перевищує тисячу.

Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у семи регіонах: Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях.

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Поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій за статтею, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

За словами Нацполіції, "кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов'язком органів державної влади, зокрема Нацполіції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян".

До таких прав, наголошує поліція, належать "права на вільне пересування".

Коли почали та чого хочуть?

20 листопада активісти руху "Авто Євро Сила" та власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали всеукраїнську акцію з перекриття доріг.

Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 та №8488, які знижують акцизи на розмитнення та обмежують кількість автомобілів, які можна ввозити на територію України.

Активісти стверджують, що парламент ухвалив норми, не врахувавши їхні вимоги. Зокрема вони вимагають скасувати коефіцієнт віку авто в розрахунку вартості акцизу.

"Розуміємо, що акції створять ускладнення руху у точках їх проведення. Аби ми не створили Вам дискомфорту, просимо Вас утриматись від руху вказаними на мапі місцями, оскільки ми дуже не хочемо завдати Вам незручностей. Просимо нас зрозуміти — нас дістало, що влада не чує своїх громадян!" - йдеться у заяві "Авто Євро Сили".

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Акції власників автомобілів з європейськими номерами почали проводити з середини літа. Вони вимагали ухвалити законопроекти для зниження акцизу на ввезення уживаних автомобілів.

8 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами".

Депутати також ухвалили зміни до Митного Кодексу, які посилюють контроль за тим, що відбувається із авто на іноземних номерах, що ввезені в Україну у режимі транзиту чи тимчасового перебування.

Згідно зі змінами до Податкового кодексу, вартість розмитнення авто, що завозяться для особистого використання, визначатиметься залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто. Також передбачається 50% знижка на розмитнення у перші три місця після набуття чинності закону.

Організатори протестів заявляють, що ухвалені закони не враховують вимоги власників авто на єврономерах щодо скасування коефіцієнту віку авто у формулі, що, на думку активістів, дозволило б знизити вартість оформлення до 40% від вартості авто.

Разом з тим не всі користувачі автомобілів на єврономерах виступають різко проти ухваленого закону. Зокрема, співрозмовник BBC News Україна Олександр розповів, що він та частина його знайомих чекають на підпис закону, щоб почати процедуру розмитнення за новими правилами.

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