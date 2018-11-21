Стало відомо, коли УЗ почне продавати квитки на свята

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Компанія "Укрзалізниця" 5 грудня планує відкрити продаж квитків на поїзди, що будуть курсувати у святковий період.

Перевізник уточнив, що зараз вносить "остаточні корегування, пов'язані з проведенням ремонту інфраструктури, запуском швидкісного експресу Київ-Пасажирський - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Продаж квитків на поїзди, що курсуватимуть під час новорічних та різдвяних свят, почнеться 5 грудня.

УЗ також нагадала, що з 9 грудня 2018 року вводить в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019.

Квитки з'являться в продажу на порталі бронювання Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом.

У середині листопада Укрзалізниця припинила продаж квитків на грудневі потяги, заявивши, що зробила це у зв'язку з необхідністю скоригувати графік руху через запуск експресу до аеропорту "Бориспіль".

Призупинення продажів викликало обурення частини пасажирів, які планували заздалегідь придбати квитки на популярні дати новорічних та різдвяних свят.

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