Українська команда перемогла на всесвітній олімпіаді з робототехніки
Українська команда здобула перше місце на всесвітній олімпіаді з робототехніки WRO-2018, що відбулася в місті Чиангмай у Таїланді 16-18 листопада.
Команда "Banana Milkshake" перемогла в студентській категорії "Advanced Robotics Challenge" для найстарших учасників віком 17-25 років.
Команда, до складу якої входять Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, раніше посіла перше місце в національному відборі на фестивалі ROBOTICA в Києві.
Усі переможці - кияни, зараз навчаються в університеті в Тайвані, але виступали від України.
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Вони показали кращий результат і час, зібравши робота, який складав тетріс, розповіла BBC News Україна Богдана Тараненко, представниця фестивалю Robotica, офіційного представника WRO в Україні.
Ще одна команда з України "Yellow Cat" увійшла в десятку в молодшій категорії для віку до 12 років - київські школярі Єгор Лінов та Тимофій Сагатий посіли сьоме місце.
Загалом Україну в Таїланді представляли сім команд.
У 15-ій Всесвітній олімпіаді з робототехніки цього року взяли участь 63 країни та 486 команд у різних категоріях.
Кожного року олімпіада проходить в іншій країні і має інше завдання, окрім найскладнішої категорії "Advanced", де завдання видають на кілька років.
На WRO 2018 потрібно було за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів та виконати технічне завдання за допомогою сконструйованого робота та запрограмованого робота.
Темою цьогорічного сезону стало "Як нагодувати людство".
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