Криза в Ємені: від голоду померли 85 тисяч дітей

Копирайт изображения MOHAMMED AWADH/SAVE THE CHILDREN Image caption Дітям віком до п'яти років найбільше загрожує смерть від недоїдання

Близько 85 тисяч дітей віком до п'яти років ймовірно померли від гострого недоїдання за три роки війни у Ємені, згідно з підрахунками міжнародної благодійної організації Save the Children.

Минулого місяця ООН попередила, що майже 14 млн мешканців Ємену перебувають на межі голоду.

Міжнародна організація намагається відновити перемовини, щоб припинити війну, що триває три роки і спричинила найгіршу гуманітарну кризу у світі.

Конфлікт, що триває вже понад три роки, буквально спустошив країну.

Що відбувається в Ємені?

Воєнні дії у Ємені спалахнули 2015 року, коли коаліція на чолі з Саудівською Аравією розпочала авіаудари проти повстанського руху хуситів.

Через це президент країни Абд Раббо Мансур Гаді втік за кордон.

У конфлікті загинули щонайменше 6800 цивільних, 10700 людей дістали поранення, згідно з даними ООН.

Через воєнні дії та часткову блокаду 22 мільйони людей опинилися у скрутному становищі, потребуючи гуманітарної допомоги.

Міжнародні організації називають ситуацію в Ємені найбільшою харчовою кризою у світі.

На додачу, понад мільйон людей постраждали від спалаху холери в країні.

Як благодійна організація рахувала кількість жертв?

Точну кількість померлих встановити складно.

Співробітники гуманітарних організацій у Ємені стверджують, що про багато смертей не повідомляється, оскільки в країні працює лише половина медичних установ, але багато людей надто бідні, щоб мати доступ хоча б до них.

Організація Save the Children каже, що її підрахунки базуються на рівні смертності у випадках важкого гострого недоїдання у дітей віком до п'яти років, відповідно до даних ООН.

За обережними підрахунками, організація нарахувала, що з квітня 2015 року по жовтень 2018 року померли близько 84 700 дітей.

Все більше родин потерпають від недоїдання через підвищення цін на продукти та девальвацію національної валюти внаслідок громадянської війни.

На додачу, ситуацію погіршує блокада найважливішого порту Ходейда, де тривають важкі бої.

Через цей порт, який зараз утримують повстанці, країна традиційно імпортувала 90% продуктів.

Через військові дії обсяг комерційного імпорту впав більш ніж на 55 тонн на місяць, стверджує організація.

За її даними, цього було б достатньо, щоб нагодувати 4,4 млн людей, зокрема 2,2 млн дітей.

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Організація Save the Children була змушена вести гуманітарну допомогу на північ країни через порт Аден на півдні. Це суттєво уповільнило доставку продуктів, кажуть благодійники.

Історія однієї дитини

Нусайр, якому 13 місяців, - один з дітей, які страждають від важкого гострого недоїдання і за яким спостерігають у Save the Children.

Він отримав медичну допомогу в серпні, але до жовтня його здоров'я знову погіршилося.

Копирайт изображения MOHAMMED AWADH/SAVE THE CHILDREN Image caption Нусайр, якому 13 місяців, страждає від гострого недоїдання

Після того, як бої активізувалися біля будинку хлопчика та його матері, вони були змушені переїхати до віддаленого району. Звідти до лікарні для них дуже далеко.

"Я не можу спати, це тортури, і я хвилююся за своїх дітей. Я не зможу жити, якщо їм щось зашкодить", - розповіла мати хлопчика Суад.

Що відбувається з дітьми, які недоїдають?

Благодійники кажуть, що якщо ситуацію з гострим недоїданням лишити так, як зараз, щороку помиратимуть близько 20-30% дітей.

"На кожну дитину, що гине від куль, припадає десятки смертей від голоду, а цьому можна повністю запобігти", - стверджує директор представництва Save the Children у Ємені Тамер Кіролос.

Він розповідає: "Діти, які помирають таким чином, неймовірно страждають, оскільки життєво важливі функції їхніх внутрішніх органів уповільнюються і зрештою припиняються. Їхній імунітет стає настільки слабким, що вони легко підхоплюють інфекції. Деякі з них настільки слабкі, що вони не можуть плакати".

"Батьки змушені дивитися на те, як згасають їхні діти, і нічого не можуть при цьому вдіяти", - каже пан Кіролос.

Ємен вже потерпає від голоду, чи не так?

Не зовсім - хоча країна наближається до цього.

Минулого місяця ООН попередила, що половина населення країни стикаються з умовами, наближеними до голоду.

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Для того, щоб в країні оголосили голод, мають справдитися наступні умови:

Щонайменше одне з п'яти домогосподарств стикається з надзвичайною нестачею їжі.

Понад 30% дітей віком до п'яти років страждають від важкого гострого недоїдання.

Щодня помирають щонайменше двоє людей на кожні 10 тисяч населення.

За даними ООН, згідно з торішніми оцінками, перші два пункти вже досягнуто або майже досягнуто у 107 з 333 районів Ємену.

Але третій показник дуже важко підрахувати.

Організація наразі проводить повторну оцінку.

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