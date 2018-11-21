Німця позбавили водійських прав через 49 хвилин після того, як він їх отримав

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Можливо, це рекорд: німецького підлітка позбавили водійських прав менш ніж за годину після того, як він їх отримав, кажуть в поліції.

18-річного хлопця затримали, коли він повертався після успішної здачі автоекзамену. Поліцейський радар "спіймав" машину юнака в місті Хемер, що неподалік від Дортмунда.

Швидкість, з якою рухалося авто, майже вдвічі перевищувала встановлений ліміт: 95 км/год замість дозволених 50 км/год.

"Є речі, які тягнуться цілу вічність. Інші - не більше години", - йдеться в повідомленні німецьких правоохоронців.

Окрім підлітка в машині також перебували троє його друзів. В поліції не виключають, що хлопець перевищив швидкість якраз для того, аби справити на них враження.

Тепер підліток не зможе керувати автомобілем принаймні протягом місяця.

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Аби знову отримати права, йому доведеться пройти "дорогу перепідготовку", кажуть поліцейські. Також він змушений буде заплатити штраф у 200 євро.

Коли хлопець все ж отримає свої права назад, за ним закріплять два штрафні пункти в німецькому реєстрі водіїв.

Також він протягом чотирьох років перебуватиме у "пробному періоді": це означає, що під час майбутніх порушень правил дорожнього руху, ризик втратити водійське посвідчення буде підвищеним.

Хоча Німеччина відома відсутністю швидкісних лімітів на більшості автобанів, місцева поліція дуже суворо слідкує за перевищенням швидкості у населених пунктах.

Водіям може загрожувати позбавлення прав на термін до трьох місяців і штраф у розмірі від 10 до 680 євро.

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