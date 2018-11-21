Гройсман пропонує Раді призначити двох нових міністрів: кого і куди

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді України призначити міністра фінансів, призначити голову нового міністерства з питань ветеранів, а одного члена уряду - звільнити.

Згідно з повідомленням на сайті Кабінету міністрів, прем'єр пропонує призначити на посаду міністра фінансів Оксану Маркарову, яка виконує обов'язки голови цього міністерства з червня, коли у відставку пішов Олександр Данилюк.

Також Гройсман пропонує призначити депутата Ірину Фріз на посаду голови Міністерства у справах ветеранів, яке ще належить створити.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Після відставки міністра фінансів Олександра Данилюка Оксана Маркарова стала в.о.

У повідомленні підкреслюється, що ці кандидатури погоджені з парламентською коаліцією.

Створити Міністерство у справах ветеранів парламент рекомендував уряду ще на початку року. Фракція "Блок Петра Порошенко" заявила, що підтримує кандидатуру пані Фріз на посаду відповідного міністра.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ірину Фріз називали основним претендентом на нову посаду міністра з питань ветеранів ще з початку року

До середини листопада в Україні існувала Державна служба з питань ветеранів та учасників АТО, яку переформатували у Держслужбу з питань ветеранів, а Гройсман заявив, що це є початком створення відповідного міністерства у складі уряду.

Гройсман також закликав депутатів розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Тарас Кутовий подав у відставку з посади ще 23 травня 2017 року, але заява про його звільнення так і не була передана на розгляд Верховної Ради, а сам міністр перебував спочатку у відпустці, а потім у безстроковій відпустці власним коштом.

Станом на зараз в уряді є три виконувача обов'язків - у Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві фінансів та фактично - Міністерстві аграрної політики.

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