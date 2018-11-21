Гройсман пропонує Раді призначити двох нових міністрів: кого і куди
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді України призначити міністра фінансів, призначити голову нового міністерства з питань ветеранів, а одного члена уряду - звільнити.
Згідно з повідомленням на сайті Кабінету міністрів, прем'єр пропонує призначити на посаду міністра фінансів Оксану Маркарову, яка виконує обов'язки голови цього міністерства з червня, коли у відставку пішов Олександр Данилюк.
Також Гройсман пропонує призначити депутата Ірину Фріз на посаду голови Міністерства у справах ветеранів, яке ще належить створити.
У повідомленні підкреслюється, що ці кандидатури погоджені з парламентською коаліцією.
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Створити Міністерство у справах ветеранів парламент рекомендував уряду ще на початку року. Фракція "Блок Петра Порошенко" заявила, що підтримує кандидатуру пані Фріз на посаду відповідного міністра.
До середини листопада в Україні існувала Державна служба з питань ветеранів та учасників АТО, яку переформатували у Держслужбу з питань ветеранів, а Гройсман заявив, що це є початком створення відповідного міністерства у складі уряду.
Гройсман також закликав депутатів розглянути подану раніше заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним бажанням з посади міністра аграрної політики та продовольства.
Тарас Кутовий подав у відставку з посади ще 23 травня 2017 року, але заява про його звільнення так і не була передана на розгляд Верховної Ради, а сам міністр перебував спочатку у відпустці, а потім у безстроковій відпустці власним коштом.
Станом на зараз в уряді є три виконувача обов'язків - у Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві фінансів та фактично - Міністерстві аграрної політики.
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