Чому компанію Dolce & Gabbana звинуватили в расизмі

Копирайт изображения Dolce and Gabbana/Instagram Image caption Кампанію #DGLovesChina від Dolce and Gabbana жорстко розкритикували

Dolce & Gabbana скасувала свій показ мод у китайському Шанхаї через звинувачення у расизмі під час останньої рекламної кампанії #DGLovesChina.

Італійський бренд також вибачився за повідомлення, які з'явилися про китайців у Instagram.

Компанія заявила, що акаунт її співзасновника Стефано Габбани зламали і виставили пости з критикою китайців.

"Ми поважаємо Китай та людей, які там живуть", - йдеться у вибаченні Dolce & Gabbana.

Стефано Габбана також вибачився, розмістивши скріншоти в Instagram з тими повідомленнями, які, як він стверджує, опублікував хакер.

Цього тижня D&G опублікувала три відеоролики, у яких китайської моделі їдять паличками італійські страви, такі як піца та паста.

Ці відео доступне для перегляду в Instagram, однак їх видалили з китайської соцмережі Weibo менш ніж за добу після розміщення.

Видання Jing Daily, яке пише про моду у Китаї, написало, що ці відеоролики - "помилкові з точки зору тону і смаку".

Згідно з публікацією, кампанію розкритикували через те, що в ній китайські жінки зображені "стереотипним і навіть расистським способом ".

У Weibo також говорять про "бойкот Dolce", цю ініціативу у постах згадали понад 18 тис. разів.

"Повага важливіша"

D&G досі вибачається за кампанію, яка мала супроводжувати шоу на подіумі в Шанхаї у середу.

Також італійський бренд висловив жаль з приводу того, що подію скасували, адже колекцію створили "з особливою любов'ю та пристрастю до Китаю".

"Наша мрія полягала в тому, щоб привезти до Шанхая показ, присвячений Китаю, який розказав би про історію та бачення", - йдеться в заяві.

"Те, що відбулося сьогодні, дуже недобре не тільки для нас, але і для всіх людей, які працювали вдень та вночі, щоб втілити цю подію в життя".

Веб-сайт Business of Fashion заявив, що рішення скасувати шоу ухвалила китайська влада.

Низка китайських знаменитостей також заявили, що не прийдуть на такий показ.

"Я люблю свою батьківщину", - заявила актриса Лі Бінбін своїм 42 мільйонам фанатам.

Актор Талу Ванг написав на Weibo: "Повага важливіша за будь-що".

Відомий бренд вже не вперше звинувачують у расизмі щодо Китаю.

Минулого квітня бренд опублікував на Weibo кампанію, яка показала злиденних людей у ​​бідних районах Пекіна. Знімки розкритикували через стереотипний показ китайської історії, а також через те, що D&G показала старі райони міста, а не більш сучасні фото Пекіна.

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