Марокканка зізналася, що вбила бойфренда та приготувала з нього їжу

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Марокканську жінку звинуватили у вбивстві свого бойфренда та приготуванні з нього їжі.

За словами прокурорів, жінка нагодувала рештками вбитого чоловіка пакистанських робітників в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Слідство вважає, що вона вбила партнера три місяці тому, але про злочин стало відомо лише після того, як у блендері знайшли людський зуб.

Тоді ж вона і зізналася поліції у скоєному, пояснивши це моментом "безумства", пише газета The National reports.

30-річна жінка мала стосунки з жертвою сім років. За даними видання, вбивство вона скоїла після того, як чоловік повідомив їй про плани одружитися з іншою.

Поки поліція не розкриває, як саме було скоєно убивство. Однак, за даними слідства, вона повідомила, що приготувала його рештки та подала з рисом пакистанцям, які працювали поруч.

Про вбивство чоловіка дізналися тоді, коли брат жертви розшукував його у будинку в місті Аль-Айн на кордоні з Оманом. Там він знайшов людський зуб усередині блендера, повідомляє газета.

Чоловік відразу повідомив поліції про зникнення брата. А експертиза ДНК показала, що зуб належав жертві.

За інформацією поліції, спочатку жінка повідомила брату, що вигнала партнера з дому. Але згодом вона зізналась у вбивстві.

Наразі звинувачену відправили до лікарні для перевірки її психічного здоров'я.

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