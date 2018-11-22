У Британії знайшли рідкісну багатоніжку без назви
У британському Ніт-Порт-Толботі виявили двопарноногу багатоніжку, яка настільки рідкісна, що її вважають "новинкою для вчених".
30 жовтня під час святкування Хелловіну молоді хлопці знайшли її у місцевому парку.
З того часу знахідку ідентифікували як двопарнонога багатоніжка Turdulisoma cf turdulorum, яка є дуже рідкісною, оскільки до цього її бачили лише кілька разів.
Цьому виду навіть не дали якоїсь конкретної назви.
- У шлунку кашалота знайшли 6 кг пластику
- Викрадену собаку знайшли через рік - за сотні кілометрів від дому
- Які тварини на Землі невдовзі можуть зникнути
Вперше рідкісну знахідку у Брідженді (Велика Британія, Уельс) виявив місцевий експерт Крістіан Оуен.
Згодом таку багатоніжку на півдні Уельсу серед листя у парку знайшов Крейг Гвладус.
Представник організації Buglife Cymru Ліам Олдс повідомив, що ця територія Уельсу є "дуже важливим місцем для рідкісних видів тварин і рослин, особливо безхребетних".
Саме тому, за його словами, ці природні місця треба зберегти.
"Оскільки цей вид є новим для науки, ми нічого про нього не знаємо". - сказав пан Олдс.
"Це може бути місцевий вид, який раніше не помічали, адже так мало людей фіксують безхребетних у південному Уельсі. А можливо, цей вид привезли з-за кордону".
За його словами, навряд вже вдасться дізнатися, звідки точно цей вид з'явився.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!