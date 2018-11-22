У Британії знайшли рідкісну багатоніжку без назви

Копирайт изображения LIAM OLDS

У британському Ніт-Порт-Толботі виявили двопарноногу багатоніжку, яка настільки рідкісна, що її вважають "новинкою для вчених".

30 жовтня під час святкування Хелловіну молоді хлопці знайшли її у місцевому парку.

З того часу знахідку ідентифікували як двопарнонога багатоніжка Turdulisoma cf turdulorum, яка є дуже рідкісною, оскільки до цього її бачили лише кілька разів.

Цьому виду навіть не дали якоїсь конкретної назви.

Вперше рідкісну знахідку у Брідженді (Велика Британія, Уельс) виявив місцевий експерт Крістіан Оуен.

Згодом таку багатоніжку на півдні Уельсу серед листя у парку знайшов Крейг Гвладус.

Представник організації Buglife Cymru Ліам Олдс повідомив, що ця територія Уельсу є "дуже важливим місцем для рідкісних видів тварин і рослин, особливо безхребетних".

Саме тому, за його словами, ці природні місця треба зберегти.

"Оскільки цей вид є новим для науки, ми нічого про нього не знаємо". - сказав пан Олдс.

"Це може бути місцевий вид, який раніше не помічали, адже так мало людей фіксують безхребетних у південному Уельсі. А можливо, цей вид привезли з-за кордону".

За його словами, навряд вже вдасться дізнатися, звідки точно цей вид з'явився.

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