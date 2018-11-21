У Києві активісти пікетують фаст-фуд у Будинку профспілок

Копирайт изображения Євген Карась/Facebook

Група активістів прийшла до Будинку профспілок у Києві, аби висловити свій протест відкриттю в цій будівлі фаст-фуду.

Початок роботи закладу швидкого харчування КFC саме у річницю Євромайдану викликав чималий протест.

Представник С-14 Євген Карась повідомив, що деяких активістів затримали правоохоронці. BBC News Україна звернулася до поліції, однак там цю інформацію поки не підтвердили.

У середу користувачі соцмереж обурилися, що в будівлі, де гинули люди, тепер буде фаст-фуд.

Це вже не вперше, коли активісти пікетують Будинок профспілок через наміри відкрити в ньому розважальні заклади.

Саме в цій будівлі під час Євромайдану перебували учасники протестів. В ті часи його штурмували, підпалювали, через це будівля зазнала великих пошкоджень і місцева влада вирішила провести реконструкцію.

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