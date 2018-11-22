Аборигени вбили американця на Андаманських островах

Копирайт изображения Indian coastguard/Survival International Image caption Сентинельці завжди зустрічали чужоземців вороже

Жителі одного з Андаманських островів у Бенгальскій затоці вбили американця, який, за попередніми даними, був місіонером і проповідував християнство.

Рибалки, які доставили чоловіка на Північний Сентинельський острів, повідомили, що місцеві аборигени вбили його стрілами з луків і лишили його тіло на березі.

Забрати тіло було непросто, оскільки мешканці острову не контактують з зовнішнім світом і дуже агресивно ставляться до будь-яких спроб потрапити на їхню територію.

Формально Північний Сентинельський острів - це частина Індії, проте індійська влада не втручається в життя сентинельців.

27-річний Джон Аллен Чо зі штату Алабама, як пишуть місцеві ЗМІ, кілька разів відвідував Андаманські острови, де проповідував християнство.

Поліція вважає, що за допомогою рибалок Чо раніше відвідував Північний Сентинельський острів принаймні чотири-п'ять разів, розповів BBC журналіст Субір Бхаумік, який давно відстежує події на Андаманських островах.

"Пригоди чекають" - саме таким є підпис до останнього фото, яке у своєму Instagram оприлюднив загиблий.

"В нього потрапили кілька стріл, але він продовжував йти берегом. Рибалки бачили, як аборигени тягли його тіло за допомогою мотузки. Вони злякались і втекли", - розповідає один з місцевих жителі.

Копирайт изображения Instagram

Індійська влада забороняє контактувати з островитянами, які не мають імунітету проти інфекційних хвороб. Відвідування острову вважається кримінальним злочином.

У 2017 році влада країни вирішила, що навіть фотографування і відеозйомка аборигенів Андаманських острові може закінчитися для порушників трирічним терміном.

В поліції кажуть, що вже затримали кількох рибалок, яких звинувачують у незаконній доставці американця на острів.

За оцінками, на острові в повній ізоляції від цивілізації проживають близько 150 людей.

Image caption У 2005 році аборигени вийшли на берег, аби завадити рибалкам висадитися на острів

З лука по вертольотах

Гіта Пандей, BBC News, Делі

Я вперше почула про аборигенів Сентинела у 2004 році після нищівного цунамі в Індійському океані.

Я була на прес-брифінгу, де нас повідомили, що жителі острову не постраждали.

Тоді вертоліт індійських ВМС пролетів над островом, аби перевірити, чи вціліли його мешканці.

Коли вертоліт пішов на зниження, його обстріляли з луків. Пілот розповів, що саме тоді стало зрозуміло, що з ними все в порядку.

Копирайт изображения Survival International Image caption Північний Сентинельський острів

Вчені вважають, що пращури мешканців острову 60 тисяч років тому першими прибули на Андаманські острови під час першої хвилі переселення з Африки.

Плем'я, про яке йде мова, займає острів розмірами з Манхеттен, але про нього мало що відомо.

Стівен Коррі, директор організації Survival International, яка займається захистом аборигенів Андаманських островів, каже, що трагедію зі смерті американця треба було запобігти.

"Аборигени не раз демонстрували нам, що вони хочуть, аби їх залишили в спокої, і їх бажання варто поважати", - каже пан Коррі.

"Британське колоніальне правління призвело до того, що аборигени Андаманських островів майже вимерли, тепер від них залишилася лише купка людей. Тому їхній страх перед чужоземцями зрозумілий", - додав він.

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