У Києві в дитини вкрали улюблену іграшку. Копію шукали всім Фейсбуком (і знайшли)

Копирайт изображения IGOR SAVCHENKO/FACEBOOK

Що робити, коли у вашої дитини вкрали улюблену іграшку, з якою вона не розлучалася протягом двох років, а всі інтернет-магазини відповідають, що у продажу таких вже немає? Напишіть про це у Facebook.

Ввечері у понеділок, 19 листопада, Ігор Савченко разом з дружиною і донькою зайшли до магазину по продукти. Свою маленьку коляску - разом з улюбленою м'якою іграшкою всередині - дитина залишила біля камер схову, написав батько дитини у Facebook.

Коли сім'я повернулася, коляска все ще була на місці, але вже без плюшевого леопарда.

"Я відразу відволік увагу дитини, щоб вона не помітила пропажу, і відправив її з мамою додому. Сам же попросив охоронців подивитися відео з камер спостереження", - написав батько дворічної Єви.

Після перегляду відеозапису стало зрозуміло, що іграшку поцупили: "Охоронець повідомив, що на запису видно молодого хлопця в капюшоні і дівчину (можливо, студенти). Виходячи з магазину, хлопець кидає погляд на іграшку. За кілька секунд він знову заходить у магазин, швидко витягає з коляски іграшку і дарує дівчині. Усміхаючись, вони йдуть".

За словами пана Савченка, цю іграшку придбали близько двох років тому - з того часу донька з нею не розлучалася. Плюшевий леопард коштував близько 200 гривень, "але для дитини він був безцінним" - саме тому дізнатися про те, що іграшки більше немає, було б для Єви справжнім ударом.

Він додав, що намагався знайти аналогічну іграшку одразу в кількох торговельних центрах, проте безрезультатно.

Після того, як цією історією Ігор Савченко поділився у Facebook, її розшерили понад 460 разів. Користувачі почали шукати "близнюка" викраденого леопарда.

Колективні пошуки

Публікація швидко почала набирати популярність. Користувачі ділилися історією зі своїми друзями, а в коментарях намагалися допомогти відшукати такого ж плюшевого леопарда, як той, що в Єви поцупили.

Хтось відписував, що шукав іграшку у сусідніх торгових центрах (і не знайшов), інші кидали лінки на інтернет-магазини, які нібито продавали аналогічні іграшки.

Копирайт изображения IGOR SAVCHENKO/FACEBOOK Image caption Саме так виглядала вкрадена іграшка

Батько Єви розповідає, що дійсно: такі ж іграшки досі продаються на сайтах багатьох онлайн-магазинів, але попри статус "В наявності", замовити їх неможливо.

Загалом чоловік обдзвонив більше десятка інтернет-магазинів, але всюди отримував одну й ту саму відповідь: "Таких вже немає". Ймовірно, каже чоловік, цю модель вже зняли з виробництва.

Він також намагався зв'язатися з компанією-виробником іграшки, проте відповіді так і не отримав.

Сила репосту

В якийсь момент стало зрозуміло, що єдина надія - на те, що плюшевий леопард, ідентичний Євиному, "завалявся" на прилавку якогось магазину, і хтось з користувачів Facebook його помітить.

Зрештою так і сталося: в коментарях до одного з репостів написали, що потрібну іграшку близько місяця тому бачили в супермаркеті у селищі Гатне, що під Києвом.

Інша користувачка повідомила, що живе поблизу і пообіцяла перевірити наявність іграшки. А за деякий час поділилася хорошими новинами:

Вже у середу плюшевий леопард був у Єви.

Ігор Савченко каже, що дівчинка одразу помітила зміни в леопарді: він виглядав не таким затертим, як той, до якого вона звикла.

Проте батьки знайшли, як викрутитися: "Ми пояснили, що він трохи мандрував, покупався, причесався - і оновився. Коли донька виросте, розкажемо їй цю історію. Або ж вона сама вичитає її в фейсбук і дасть нам прочухана".

За словами батька, протягом останніх кількох днів він отримав чимало повідомлень - писали як з України, так і з-за кордону.

"Нам пропонували віддати своїх левів, тигрів та інших звірів, які б могли компенсувати дитині зниклого Леопарда. Інтернет-магазини, мабуть, здивувалися від того, що декілька людей одночасно їм телефонували з питанням про плямистого Леопарда фірми "Левеня". Люди фоткали прилавки магазинів з питаннями, чи підійде отакий звір-іграшка. Але саме такого Леопарда допоміг знайти щасливий випадок і суспільний розголос".

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