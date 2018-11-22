Запрошував жінок до ресторанів і тікав, не заплативши: тепер отримав строк

Копирайт изображения CBS Image caption Пол Гонзалес не заперечував обвинуваченням в обмані та дрібних крадіжках

У США суд засудив до 120 днів тюрми чоловіка, відомого під прізвиськом "поїв і втік", за те, що запрошував жінок до ресторанів і не платив по рахунках.

45-річний Пол Гонзалес також отримав три роки умовно за рішенням суду округу Лос-Анджелес. Йому заборонено користуватися додатками та веб-сайтами знайомств.

Прокурори заявили, що з травня 2016 року по квітень 2018 року він обманув щонайменше 10 жінок на більш ніж 950 доларів.

У вівторок він не висловив заперечень звинуваченням в обмані та дрібних крадіжках.

"Стейк і креветки"

Прокуратура стверджувала, що Гонзалес запрошував жінок на вечерю в різні ресторани Лос-Анджелеса. У ресторанах він їв та пив перед тим як піти, не заплативши.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З травня 2016 року по квітень 2018 року Гонзалес обманув щонайменше 10 жінок на більш ніж 950 доларів

Вісім жінок заявили, що вони були змушені оплатити рахунок самостійно, а у двох інших випадках ресторани не стали стягувати кошти, повідомляє прокуратура округу Лос-Анджелес.

Канал новин CBS повідомив, що Гонзалес нібито залишав жінок з рахунками за екстравагантні вечері зі стейками та креветками.

Одна із жертв, яка не назвала свого імені, пожартувала про нове харчування Гонзалеса у тюрмі.

"Йому вже не потрібно буде турбуватися про їжу. Він буде отримувати харчування строго тричі на день", - сказала вона CBS перед рішенням суду у вівторок.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!