Помер начальник російської військової розвідки. Другий поспіль

Копирайт изображения Reuters Image caption Коробов (праворуч) очолив ГРУ в 2016 році

Керівник головного управління російського Генштабу (колишнє ГРУ) Ігор Коробов помер у віці 62 років. Він очолив військову розвідку у 2016 році після смерті попереднього керівника - Ігоря Сергуна.

Про смерть Коробова повідомили в Міноборони Росії. У повідомленні йдеться, що Коробов помер "після важкої й тривалої хвороби".

Саме за керівництва Коробова російську військову розвідку неодноразово звинувачували в операціях за кордоном, а її керівники й співробітники потрапили під санкції або опинилися в центрі скандалів.

Так, США звинуватили ГРУ в кібератаках на сервери Демократичної партії у 2016 році й у спробах втрутитися у вибори. Британська ж влада звинуватила ГРУ в отруєнні колишнього полковника управління Сергія Скрипаля та його доньки.

Самі ж підозрювані в отруєнні Скрипаля у британському місті Солсбері дали потім інтерв'ю російському телебаченню, де заявили, що їздили туди, аби "відірватись" та подивитись на шпиль місцевого собору. Їхнє інтерв'ю стало приводом для насмішок та жартів у соціальних мережах.

Пізніше з'явилося офіційне звинувачення в тому, що військова розвідка Росії проводила кібератаки проти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнього антидопінгового агентства і слідчих, які ведуть справу про збиття малайзійського "Боїнгу" на Донбасі.

З грудня 2016 року Коробов перебував під персональними санкціями США, їх ввели у зв'язку з підозрами у втручанні Росії в американські вибори.

Проте він побував у США у 2017 році разом з головою ФСБ Олександром Бортниковим і директором Служби зовнішньої розвідки ​​Сергієм Наришкіним - вони зустрічалися з тодішнім головою ЦРУ Майком Помпео.

ГРУ - один з найбільш закритих підрозділів російської розвідки, проте такої кількості розкритих агентів, як протягом останніх двох років у сучасній історії служби ще не було.

Втім, президент Росії Володимир Путін, вітаючи військових розвідників зі 100-річчям заснування ГРУ, похвалив управління і запропонував повернути йому історичну назву.

Головне управління генштабу збройних сил Росії з'явилося у 2010 році в результаті перейменування ГРУ.

Попередній керівник ГРУ Ігор Сергун помер 3 січня 2016 року за загадкових обставин на своїй підмосковній дачі. За офіційною версією, причиною смерті став серцевий напад.

При цьому приватне розвідувальне агентство Stratfor повідомляло, що Сергун помер не 3 січня в Росії, а 1 січня в Лівані. Підтвердження цієї інформації немає.

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