Політичне розлучення Фірташа й Ахметова: фракцію "ОБ" очолив Новинський
Головою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді став бізнес-партнер найбагатшої людини України Ріната Ахметова Вадим Новинський.
Про таке рішення фракції оголосив у парламенті спікер Андрій Парубій.
Він також додав, що заступниками голови фракції обрані соратники та колишні співробітники компаній Ріната Ахметова - Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.
Зміна керівництва фракції відбулась після того, як з неї виключили колишнього співголову Юрія Бойка та депутата Сергія Льовочкіна.
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Пани Бойко та Льовочкін є близькими соратниками бізнесмена Дмитра Фірташа та вважались лідерами групи, яку пов'язували з відомим олігархом.
Розкол в "Опозиційному блоці" стався після того, як частина фракції на чолі з Юрієм Бойком домовились про співпрацю з партією "За життя" Віктора Медведчука та депутата парламенту Вадима Рабіновича.
Після оголошення про створення цього союзу вони оголосили, що спільним кандидатом у президенти від цієї групи політиків буде Юрій Бойко.
Чому виключили?
Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна раніше виключили з фракції з формулюванням "за зраду інтересів виборців".
Вадим Новинський згодом заявив, що "Юрій Бойко та Сергій Льовочкін порушили статут, і за співпрацю з владою і за зраду інтересів виборців вони були виключені з фракції".
Він додав, що за це рішення проголосували 22 депутати з 43 членів.
Ймовірним кандидатом, якого ця частина "Опозиційного блоку" може висунути на виборах, експерти називають Олександра Вілкула. У південних та східних регіонах України уже відбувається активна агітація за цього політика.
Реакція Бойка і Льовочкіна
Юрій Бойко був співголовою фракції, а Сергій Льовочкін - заступником голови фракції "Опозиційний блок".
Після виключення з фракції Сергій Льовочкін заявив, що "ми побачили політичні похорони "Опозиційного блоку".
За його словами, виключення з фракції - це помста нинішньої влади за підтримку кандидата в президенти Юрія Бойка.
"20 людей з 43 вже не беруть участь у засіданнях фракції та не голосують з тією групою, яку представляють колишні "донецькі", - заявив пан Льовочкін.
Тоді ж він анонсував вихід частини депутатів з фракції "Опозиційний блок" та створення депутатської групи "Опозиційна платформа за Життя".
У четвер спікер парламенту оголосив, що з фракції "Опозиційний блок" вийшли троє депутатів, яких також пов'язували з Юрієм Бойком - Бакулін Євген, Дунаєв Сергій та Іоффе Юлій.
Ці троє депутатів обрані в мажоритарних округах, а тому партія "Опозиційний блок" не має права позбавити їх мандатів за вихід з фракції.
Якщо ж з фракції почнуть виходити депутати, обрані за списком, та партія матиме повноваження позбавити їх мандатів.
Також Андрій Парубій у четвер оголосив, що у Верховній Раді створене міжфракційне депутатське об'єднання "Опозиційна платформа За життя". А співголовами групи стали Вадим Рабінович та Юрій Бойко.
Це утворення не варто плутати з депутатською групою з правами фракції.
Міжфракційне об'єднання практично немає додаткових прав у Верховній Раді, а для створення депутатської групи з правами фракції потрібні щонайменше 19 депутатів.
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