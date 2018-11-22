Політичне розлучення Фірташа й Ахметова: фракцію "ОБ" очолив Новинський

Копирайт изображения HTTP://OPPOSITION.ORG.UA Image caption Вадим Новинський та Олександр Вілкул

Головою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді став бізнес-партнер найбагатшої людини України Ріната Ахметова Вадим Новинський.

Про таке рішення фракції оголосив у парламенті спікер Андрій Парубій.

Він також додав, що заступниками голови фракції обрані соратники та колишні співробітники компаній Ріната Ахметова - Олександр Вілкул та Юрій Воропаєв.

Зміна керівництва фракції відбулась після того, як з неї виключили колишнього співголову Юрія Бойка та депутата Сергія Льовочкіна.

Пани Бойко та Льовочкін є близькими соратниками бізнесмена Дмитра Фірташа та вважались лідерами групи, яку пов'язували з відомим олігархом.

Розкол в "Опозиційному блоці" стався після того, як частина фракції на чолі з Юрієм Бойком домовились про співпрацю з партією "За життя" Віктора Медведчука та депутата парламенту Вадима Рабіновича.

Після оголошення про створення цього союзу вони оголосили, що спільним кандидатом у президенти від цієї групи політиків буде Юрій Бойко.

Чому виключили?

Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна раніше виключили з фракції з формулюванням "за зраду інтересів виборців".

Image caption Віктор Медведчук очолює політраду партії "За життя"

Вадим Новинський згодом заявив, що "Юрій Бойко та Сергій Льовочкін порушили статут, і за співпрацю з владою і за зраду інтересів виборців вони були виключені з фракції".

Він додав, що за це рішення проголосували 22 депутати з 43 членів.

Ймовірним кандидатом, якого ця частина "Опозиційного блоку" може висунути на виборах, експерти називають Олександра Вілкула. У південних та східних регіонах України уже відбувається активна агітація за цього політика.

Реакція Бойка і Льовочкіна

Юрій Бойко був співголовою фракції, а Сергій Льовочкін - заступником голови фракції "Опозиційний блок".

Після виключення з фракції Сергій Льовочкін заявив, що "ми побачили політичні похорони "Опозиційного блоку".

За його словами, виключення з фракції - це помста нинішньої влади за підтримку кандидата в президенти Юрія Бойка.

Копирайт изображения FACEBOOK/VADIM.RABINOVICH Image caption Вадим Рабінович та Юрій Бойко

"20 людей з 43 вже не беруть участь у засіданнях фракції та не голосують з тією групою, яку представляють колишні "донецькі", - заявив пан Льовочкін.

Тоді ж він анонсував вихід частини депутатів з фракції "Опозиційний блок" та створення депутатської групи "Опозиційна платформа за Життя".

У четвер спікер парламенту оголосив, що з фракції "Опозиційний блок" вийшли троє депутатів, яких також пов'язували з Юрієм Бойком - Бакулін Євген, Дунаєв Сергій та Іоффе Юлій.

Ці троє депутатів обрані в мажоритарних округах, а тому партія "Опозиційний блок" не має права позбавити їх мандатів за вихід з фракції.

Якщо ж з фракції почнуть виходити депутати, обрані за списком, та партія матиме повноваження позбавити їх мандатів.

Також Андрій Парубій у четвер оголосив, що у Верховній Раді створене міжфракційне депутатське об'єднання "Опозиційна платформа За життя". А співголовами групи стали Вадим Рабінович та Юрій Бойко.

Це утворення не варто плутати з депутатською групою з правами фракції.

Міжфракційне об'єднання практично немає додаткових прав у Верховній Раді, а для створення депутатської групи з правами фракції потрібні щонайменше 19 депутатів.

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