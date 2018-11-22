Екс-прем'єр, голова СБУ і Міноборони: Марчук замінив Кучму в Мінську

Копирайт изображения UNIAN Image caption Євген Марчук замінить на цій посаді екс-президента Леоніда Кучму

Президент Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тимчасовій контактній групі на Мінських перемовинах, повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Пані Геращенко, яка також є учасником перемовин у Мінську, заявила, що він "добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України".

Євген Марчук замінить на цій посаді екс-президента Леоніда Кучму, який припинив працювати на початку жовтня 2018 року.

Ще на початку жовтня ВВС News Україна називала 77-річного Євгена Марчука одним із найімовірніших претендентів на роль представника України в ТКГ.

Пан Марчук давно працював на мінських перемовинах й очолював одну з найважливіших підгруп - безпекову.

Євген Марчук працював у КДБ СРСР, потім був першим головою СБУ, прем'єр-міністром, секретарем РНБО та головою Міноборони.

Саме Марчук був міністром оборони під час протистояння між Україною та Росією навколо коси Тузла в 2003 році.

"Євген Кирилович - гарна кандидатура, знає ситуацію, працював у безпековій групі. Єдине питання, які у нього зараз контакти з АП", - оцінював його можливе призначення політик Роман Безсмертний.

Пан Безсмертний вказував на головні переваги Марчука - політичний авторитет і величезний досвід у Мінську.

На думку політолога Володимира Фесенка, Євген Марчук є чи не єдиним авторитетним політиком України, калібру та статусу Кучми, що міг би замінити його.

"За статусом та досвідом - це чи не єдина прийнятна альтернатива, також важливо, що він вже присутній у Мінську", - відзначав Володимир Фесенко.

Image caption Руслана Демченка розгладали як можливого наступника Кучми у ТКГ

Альтернативним кандидатом джерела ВВС називали Руслана Демченка.

Пан Демченко - кар'єрний дипломат - з вересня 2014 року є радником президента України. Свого часу працював в адміністрації президента Кучми, а в часи Януковича - заступником і першим замом голови МЗС.

І він же останні чотири роки брав певну участь у мінських перемовинах.

Джерело ВВС, близьке до української переговорної групи, розповіло, що пан Демченко з самого початку дійсно брав участь у всіх засіданнях ТКГ. Але як представник адміністрації президента України.

Співрозмовник вказував, що Демченко контактував "зі стороною президента" щодо перемовин і був фактичним представником президента у групі.

При цьому тоді джерело допускало, що Руслан Демченко може залишитись у такій тіньовій ролі, а замість Кучми призначать більш публічну людину.

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