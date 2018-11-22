Австралію накрила пилова буря: тепер усе, як у кіно

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Австралію накрила пилова буря

Південно-східну Австралію накрила пилова буря: тепер місцями все виглядає так, ніби це кадри з фільмів "Скажений Макс" і "Той, що біжить по лезу".

Гігантська хмара пилу протяжністю близько 500 кілометрів вже досягла Сіднея і призвела до затримки авіарейсів.

Пилу настільки багато, що в значній кількості регіонів штату Новий Південний Уельс влада фіксує серйозні проблеми з видимістю.

Причина бурі - сильні вітри, які підхоплюють частки сухого ґрунту. Штат від серпня переживає посуху, кажуть в Метеорологічному бюро Австралії.

Копирайт изображения MATT WHITELUM

Копирайт изображения MATT WHITELUM

Копирайт изображения MATT WHITELUM

Копирайт изображения MATT WHITELUM

Лікарі повідомляють про почастішання ситуацій, коли до них звертаються через проблеми з диханням. Однак говорити про кількість людей, які так чи інакше постраждали від бурі поки що зарано, кажуть медики.

Влада Сіднея закликає місцевих жителів не виходити на вулицю - особливо дітей, літніх людей і тих, хто страждає від респіраторних захворювань.

Один з мешканців містечка Брокен Хілл, що розташований за 1 100 кілометрів від Сіднея, каже що буря стояла над його містом близько чотирьох годин.

"Ви виходили на вулицю і відчували, як пил осідає на вас", - розповідає Метт Вайтлум.

Багато хто порівнює цю пилову бурю з іншою, яка сталася у 2009 році. Щоправда, тоді вона була набагато сильнішою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сіднейський оперний театр під час пилової бурі у 2009 році

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