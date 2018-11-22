Жителя Гватемали засудили до 5 тисяч років в’язниці. Що він скоїв?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Родичі жертв масового вбивства у селищі Дос Еррес роками домагалися справедливості

Колишнього військового з Гватемали засудили до 5 160 років в'язниці: його визнали причетним до масового вбивства, що сталося понад 30 років тому.

У 1982 році у селищі Дос Еррес були вбиті понад 200 людей - це один з найжорстокіших епізодів громадянського конфлікту, що тривав у Гватемалі протягом 36 років - з 1960 по 1996-й.

Сантоса Лопеза визнали винним у 171 з цих смертей.

Він був членом формування "Кайбілес" - підрозділу збройних сил Гватемали, який спеціалізувався на веденні війни в джунглях і боротьбі з повстанцями.

Суд вирішив, що за кожне з вбивств чоловік має отримати по 30 років в'язниці. Ще 30 років Лопез отримав за інший епізод, пов'язаний з його роллю у вбивстві дівчини.

Між тим, згідно з законами Гватемали, максимальний термін, який особа може провести за ґратами - 50 років.

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Різня у Дос Еррес

Спецпідрозділ збройних сил Гватемали напав на селище Дос Еррес 6 грудня 1982 року.

"Кайбілес" підозрювали місцевих жителів у симпатіях до повстанців, які за місяць до цього влаштували засідку і вбили 21 військового.

Попри те, що в ході обшуку селища "Кайбілес" не знайшли жодної зброї, яку повстанці могли відібрати у загиблих солдатів, жителів вирішили вбити.

Протягом кількох днів солдати розстрілювали і забивали до смерті чоловіків, жінок і дітей. Тіла загиблих, як правило, скидали в криницю.

Один з небагатьох жителів Дос Еррес, яким вдалося вижити, - трирічний хлопчик на ім'я Оскар. Один з військових врятував його від смерті. Хлопця виховували батьки солдата.

Окрім Сантоса Лопеза, у справі про масове вбивство у селищі Дос Еррес тюремні терміни отримали ще п'ятеро колишніх військових.

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