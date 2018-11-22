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Верховна Рада підтримала збільшення штрафу за водіння у нетверезому стані до 34 тисяч гривень.

Депутати ухвалили зміни до Кримінального кодексу, згідно з якими внесли норму про те, що керування авто у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння тягне за собою штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

До того ж, винуватця такого порушення позбавлять права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Повторне керування напідпитку тягне за собою штраф у розмірі до 51 тисячі гривень і позбавлення прав на строк від двох до трьох років.

Після ухвалення законопроект має підписати президент, а штрафи почнуть діяти через три місяці після публікації закону.

Зараз, відповідно до Кодексу законів про адміністративні правопорушення, штраф за кермування транспортним засобом у нетверезому стані складає 10,2 тисячі гривень, на додачу порушника позбавляють прав на один рік.

Покаранням за повторне порушення протягом року є штраф у 20,4 тисячі гривень і позбавлення прав на три роки, за третє - 40,8 тисячі гривень і позбавлення прав на 10 років.

Цікаво, що зараз повторним порушенням вважається тільки те, яка вчинене протягом року, а у новій нормі таке часове обмеження не передбачене.

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