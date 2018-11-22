З 1 грудня в Україні підвищать пенсії: кому і на скільки

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Українські пенсіонери, у яких мінімальна пенсія, з 1 грудня отримуватимуть більше, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Розмір мінімальної пенсії зросте на 45 грн - з 1452 до 1497 грн.

До такої ж суми збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Саме через це і підвищать пенсії, пояснив пан Розенко.

"Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб", - заявив віце-прем'єр-міністр.

Для проведення такого перерахунку до органів Пенсійного Фонду звертатись не потрібно. Його буде проведено автоматично, пояснювали раніше в установі.

Віце-прем'єр-міністр додав, що з 1 січня пенсії підвищать для військових пенсіонерів.

"Вже другий рік поспіль будуть перераховуватися пенсії військовим пенсіонерам, а це понад півмільйона наших співгромадян", - розповів пан Розенко.

Ще одне підвищення пенсій відбудеться з 1 березня наступного року. Воно торкнеться всіх категорій громадян - загалом 10 мільйонів пенсіонерів, заявив віце-прем'єр-міністр.

"Виплати зростуть приблизно на 12-17%. І це буде відбуватися вже щороку", - пообіцяв пан Розенко.

Проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 млрд грн.

Раніше віце-прем'єр-міністр заявив, що збільшення виплат не призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду.

У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу, яка передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

З 11 жовтня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

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