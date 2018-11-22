ЄС і НАТО в Конституції: Рада зробила передостанній крок

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Верховна Рада підтримала у першому читанні проект змін до Основного закону про закріплення інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Рішення підтримали 311 народних депутатів.

На початку вересня президент Петро Порошенко вніс законопроект, яким пропонує закріпити в Конституції прагнення до ЄС та НАТО, а також виключити положення про базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Конституційний суд вже дав позитивний висновок щодо цих пропозицій.

Тепер депутати мають щонайменше 300 голосами затвердити зміни до Основного закону вже на наступній сесії парламенту, яка розпочнеться у лютому.

Що пропонує президент?

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Для закріплення шляху до ЄС та НАТО Петро Порошенко запропонував депутатам внести зміни до статей 85, 102, 116 Конституції.

Таким чином, він хоче закріпити в Основному законі незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

"Закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Під час виступу у парламенті в четвер пан Порошенко наголосив на важливості внесення таких змін. "Я майже не сумніваюсь в тому, що Верховна Рада у першому читанні точно підтримає проект змін до Конституції. Вони силою Основного закону зобов'яжуть українську владу, підкреслюю, будь-яку владу і всі її гілки, забезпечити вступ України до ЄС та НАТО", - сказав він перед голосуванням депутатів.

Він додав, що виконати критерії членства до ЄС та НАТО досягти непросто, але Україна рухається і буде рухатися цим шляхом.

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