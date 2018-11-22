Рада призначила двох жінок міністрами. Хто вони?

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У четвер, 22 листопада, Верховна Рада призначила Оксану Маркарову міністром фінансів, а Ірину Фріз - міністром у справах ветеранів.

Прем'єр Володимир Гройсман 21 листопада повідомив, що пропонує ці кандидатури депутатам.

Також депутати нарешті звільнили Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Заяву про звільнення за власним бажанням Кутовий подав ще 23 травня 2017 року, але заяву про його звільнення так і не розглянули. Сам міністр весь цей час перебував у безстроковій відпустці власним коштом.

Нові міністри

Кабмін запропонував Раді призначити на посаду міністра фінансів Оксану Маркарову, яка виконує обов'язки голови цього міністерства з червня, коли у відставку пішов Олександр Данилюк.

Перед тим, як стати держслужбовцем, пані Маркарова тривалий час працювала в інвестиційній компанії.

У березні 2015 року її призначили заступником міністра фінансів України, керівником апарату Міністерства фінансів, а у квітні 2016 року - першим заступником міністра фінансів.

Також уряд запропонував призначити депутата Ірину Фріз на посаду голови Міністерства у справах ветеранів, яке ще належить створити.

Ірина Фріз - депутатка, член партії "Блок Петра Порошенка". З 2016 року вона очолює Постійну парламентську делегацію України в НАТО. Раніше Ірина Фріз була прес-секретаркою Петра Порошенка.

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У повідомленні Кабінету міністрів йшлося про те, що обидві кандидатури погоджено з парламентською коаліцією.

Міністерства у справах ветеранів ще не існує. Проте парламент рекомендував уряду його створити ще на початку року. Фракція "Блок Петра Порошенка" заявила, що підтримує кандидатуру пані Фріз на посаду відповідного міністра.

До середини листопада в Україні існувала Державна служба з питань ветеранів та учасників АТО, яку переформатували в Держслужбу з питань ветеранів, а пан Гройсман заявив, що це є початком створення відповідного міністерства у складі уряду.

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