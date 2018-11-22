Пес покусав за дупу українця, що тікав від словацької поліції
У словацькому місті Кошице минулого тижня відбувався справжній трилер - там правоохоронці ловили групу українців, які переправляли контрабандою цигарки.
За даними поліції Словаччини, все почалося з того, що правоохоронці отримали інформацію про групу, яка вантажним потягом перевозить контрабанду.
Всього їх було четверо: двох вдалося затримати відразу, ще двох знайшов службовий собака. При цьому одному з них пес покусав дупу.
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"Обидва вони активно протидіяли собаці, однак у них не було шансів. Напевно, згодом втікачі пошкодували про все", - повідомляє відомство у своєму Facebook.
Місцевий сайт Korzar повідомив, що помітивши працівників поліції, контрабандисти почали тікати. І двом з них вдалося зникнути з місця злочину.
Далі в гру вступив службовий пес. Він швидко взяв слід і знайшов спочатку одного втікача. Однак той на заклики поліції стояти на місці не відреагував, а взяв до рук палицю та почав відганяти нею собаку.
"За нашою інформацією, собака покусав контрабандиста за дупу, а тому він потребував лікування", - йдеться в повідомленні.
Однак на цьому історія не завершилася, адже невідомо, де був четвертий контрабандист. "Він також намагався сховатися, однак той же собака його знайшов. І цей порушник теж почав завдавати удари по тварині".
Поліції довелося зробити постріли в повітря, згодом останнього з групи теж вдалося затримати.
За даними правоохоронців, українці перевозили 12 тис. цигарок різних торгових марок. Вони ухилилися від сплати податків у розмірі 23 тис. євро.
Суд вирішив вислати їх зі Словаччини із забороною на проживання у цій країні.
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