У Франції до смерті побили дитину за відмову робити уроки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Police arrested four members of the family on Tuesday and their detention has been extended

У Франції арештували сім'ю за підозрою у вбивстві дев'ятирічного хлопчика, який відмовився виконувати домашнє завдання.

Джерела у поліції повідомили місцевим ЗМІ, що подія сталася у містечку Мюлуз на півдні країни.

Під час інциденту були присутні старший брат хлопчика, рідна сестра і зведена сестра.

Коли молодший брат відмовився робити уроки, його почали бити.

Мати була відсутня, але її теж арештували, оскільки, за даними поліції, вона знала про те, що відбулося.

Сайт DNA повідомив, що поліція почала розслідування, а експертиза виявила на тілі хлопчика синці, особливо на ногах.

Попри те, що дитина померла від зупинки серця, патологоанатоми повідомили, що причиною стали нанесені йому удари.

За даними правоохоронців, його били тупими предметами.

Французькі ЗМІ повідомили, що мати хлопчика в цей час була у відрядженні, але активно закликала покарати сина, адже він не хотів робити домашнє завдання.

Всі четверо членів сім'ї перебувають під вартою і є фігурантами кримінального розслідування.

Ця подія сталася на фоні розгляду у французькому парламенті питання щодо заборони фізичного покарання дітей.

Відповідні пропозиції передбачають, що діти мають право на освіту, вільну від насильства. Пропонується заборонити батькам використовувати "засоби приниження, такі як фізичне або словесне насильство, тілесні покарання та моральні зловживання".

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